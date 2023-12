Bilder

Bayern steht still Autos unter Schneebergen und Straßen als Rodelpisten

Sein parkendes Auto auf der Straße zu finden, war in Bayern am Morgen kein einfaches Unterfangen: Schneemassen verwandelten die Straßen nicht nur hier in ein Winterwonderland. Freude hatten diejenigen, die lieber mit dem Schlitten unterwegs waren.