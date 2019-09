Ursachen und Folgen des Klimawandels

Infografik zu den größten CO2-Verursachern

Welche Länder stoßen am meisten CO2 aus? Auffällig hierbei sind vor allem die Veränderungen: Während die Tendenz in den USA und der EU rückläufig ist, geht der CO2-Ausstoß in China und Indien - den mit Abstand bevölkerungsreichsten Staaten der Erde - deutlich nach oben.