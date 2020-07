Fast alle großen Pharmakonzerne haben sich aus der Antibiotikaforschung zurückgezogen. Nun wollen sie hier gemeinsam knapp eine Milliarde Euro investieren. Doch Experten sagen: Das allein wird nicht reichen.

Von Christian Baars und Oda Lambrecht, NDR

Fast alle großen Pharmakonzerne haben sich aus der Entwicklung lebenswichtiger Antibiotika zurückgezogen. Das haben Recherchen des NDR im vergangenen Herbst gezeigt. Nun startet die Pharmaindustrie eine Initiative, um die Entwicklung neuer Wirkstoffe zu fördern. "Wir haben erkannt, dass wir als Industrie zeigen müssen, dass wir Geld in die Hand nehmen", sagt ihr Cheflobbyist Thomas Cueni, Generaldirektor des Internationalen Pharmaverbandes (IFPMA) in Genf.

IFPMA-Generaldirektor Cueni erklärt, dass die Pharmaunternehmen ihre Verantwortung erkannt haben.

Mehr als 20 Unternehmen wollen nach NDR-Informationen insgesamt eine knappe Milliarde Euro bereit stellen, um die Entwicklung neuer Antibiotika voranzubringen. Die Initiative sei bahnbrechend, sagt Cueni, als "game changing" bezeichnet er sie. Gemeinsam mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Europäischen Investitionsbank will der Pharmaverband die Details am Nachmittag zeitgleich offiziell auf Pressekonferenzen in Berlin und Washington vorstellen. Mit dabei sind auch die Chefs einiger großer Konzerne wie Bayer und Johnson & Johnson, die ihre Forschungsarbeit in diesem Bereich eingestellt haben.

Kampf gegen resistente Keime immer schwieriger

Sie alle verkünden nun, dass dringend etwas getan werden muss. Denn immer mehr Antibiotika verlieren ihre Wirkung, weil sich resistente Bakterien ausbreiten. Die Resistenzen gelten als eine der größten globalen Bedrohungen für die Gesundheit aller Menschen. Ohne wirksame Antibiotika können kleine Wunden lebensbedrohlich werden, sind Operationen kaum mehr möglich. Auch Krebsbehandlungen würden extrem schwierig, weil die Patienten ein hohes Risiko tragen, an Infektionen durch Bakterien zu erkranken.

Antibiotika versprechen keinen Profit

Trotz des dringenden Bedarfs werden allerdings kaum neue Antibiotika entwickelt. Für die großen Konzerne ist dieser Bereich nicht lukrativ, und kleinen Unternehmen fehlen die Mittel für die aufwändigen klinischen Studien und die anschließende Vermarktung. "Es gibt zurzeit schlicht kein Geschäftsmodell für neuartige Antibiotika", sagt Cueni vom Internationalen Pharmaverband IFPMA. Das Hauptproblem: Neue Mittel sollten möglichst wenig eingesetzt werden, nur als Reserve dienen, damit Bakterien nicht schnell auch resistent gegen diese Antibiotika werden.

Die Idee der Initiative ist nun, einen Fonds aufzulegen, der gezielt in kleine Firmen investiert, die zu möglichen Antibiotika forschen. Diese können sich mit ihren Wirkstoff-Kandidaten bewerben. Ein wissenschaftliches Gremium soll dann entscheiden, wie vielversprechend und sinnvoll das Projekt ist. Das Ziel sei, bis 2030 zwei bis vier innovative Antibiotika zur Marktreife zu bringen, sagt Thomas Cueni. Dafür sollen die großen Unternehmen, die sich an dem Fonds beteiligen, auch die kleinen Firmen mit ihrer Expertise im Bereich der Entwicklung, Zulassung und Vermarktung unterstützen.

WHO unterstützt beratend

Die WHO hat an der Entwicklung dieser Initiative intensiv mitgewirkt. "Wir haben zusammen mit der Europäischen Investitionsbank seit 2018 an einem Konzept für einen Investitionsfonds gearbeitet", sagt Peter Beyer von der Weltgesundheitsorganisation. "Uns fehlten dann eigentlich nur noch die Investoren". Seit Anfang des Jahres hätten sie dann intensiv mit der Pharmaindustrie zusammengearbeitet. Dieser Fonds sei das Ergebnis der Gespräche. Das Besondere hieran sei: Das Geld komme von der Industrie, und die öffentliche Seite, die WHO, berate inhaltlich, "damit es tatsächlich der öffentlichen Gesundheit hilft", sagt Beyer.

Multiresistente Keime werden zu einer zunehmenden Gefahr für immer mehr Menschen.

Geld allein reicht nicht

Doch weder er noch die Pharmaindustrie gehen davon aus, dass der Fonds allein das Problem löst. Sie fordern die Politik zum Handeln auf. "Das Problem ist nur mit langfristigen Reformen zu lösen", sagt Cueni. "Am Ende müssen Kosten und Nutzen der Mittel anders bewertet werden, um Anreize für die Pharmafirmen zu schaffen, wieder in Antibiotikaforschung zu investieren." Sprich: Die Mittel müssen für die Unternehmen wieder lukrativ werden.

Einige Ansätze dazu werden bereits seit Längerem diskutiert - etwa Bonuszahlungen für eine erfolgreiche Marktzulassung oder eine Art Lizenzgebühr für die Medikamente. Dass also Antibiotika nicht einzeln bezahlt werden, sondern die Hersteller eine Art Monats- oder Jahrespauschale bekommen. Großbritannien und Schweden haben bereits Pilotmodelle für andere Bezahlmodelle gestartet. Nötig wäre nach Ansicht von Experten aber deutlich mehr - auch finanziell: Einige Milliarden Euro pro Jahr müssten investiert werden, um das Problem in den Griff zu bekommen.

Gesundheitsministerium will weitere Reformen

Das Bundesgesundheitsministerium erklärte auf Anfrage des NDR, es begrüße die Initiative "ausdrücklich". Wissenschaft und Forschung fehlten häufig die finanziellen Mittel und das Know-How, um Produkte bis zu den abschließenden klinischen Prüfungen und auf den Markt zu bringen. Der Fonds setze genau da an. Das Ministerium hält auch eine bessere Erstattung von innovativen Antibiotika für "notwendig". Es verweist auf eine Neuregelung, die bereits Anfang dieses Jahres verabschiedet worden ist. Die Gesetzesänderung soll bewirken, dass Hersteller für Reserveantibiotika höhere Preise verlangen können.

Expertin fordert Transparenz

WHO-Beraterin Theuretzbacher fordert, auch die internationale Zusammenarbeit zu fördern.

Prinzipiell sei die Forderung der Firmen nach höheren Anreizen berechtigt, sagt Ursula Theuretzbacher. Die renommierte Expertin arbeitet als unabhängige Beraterin im Bereich der Antibiotikaforschung unter anderem für die WHO. Es sei "nur die Frage, wieviel Geld sie verdienen möchten", so Theuretzbacher. Oft sei dies unverhältnismäßig. Die Kosten, die die Unternehmen für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb haben und auch die Profite seien intransparent und von der Öffentlichkeit nicht nachvollziehbar.

"Die Industrie ist hauptsächlich ihren Aktionären verpflichtet und konzentriert sich auf Produkte mit den höchsten Profiten", kritisiert Theuretzbacher. Grundsätzlich begrüßt sie die Initiative und hält die Summe für hilfreich, um kleine Unternehmen zu unterstützen. Doch eine "Garantie für die zukünftige Verfügbarkeit von neuen Antibiotika" sei der geplante Investmentfonds nicht. Sie fordert eine stärkere internationale Zusammenarbeit bei der Forschung und Entwicklung, auch mit unabhängigen Experten und weiteren Akteuren, etwa staatlichen Stellen und Krankenversicherungen.

Pharmafirmen steigen aus Antibiotika-Forschung aus

Michael Latz. NDR

