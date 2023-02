Recklinghausen Zehnjähriger stirbt bei Zugunfall Stand: 03.02.2023 06:38 Uhr

Zwei Kinder sind an einer Bahnstrecke in Recklinghausen von einem Güterzug erfasst worden. Ein zehnjähriger Junge starb, ein neunjähriger Junge wurde in der Nacht notoperiert und schwebt nicht mehr in Lebensgefahr.

Zugunglück in Recklinghausen Bild: Mauermann / news 4 Video-Line TV

Nach Angaben des NRW-Innenministeriums kam bei dem Zugunglück ein zehnjähriger Junge ums Leben. Wie ein Polizeisprecher dem WDR am Morgen sagte, ist ein Neujähriger nach einer Not-Operation nicht mehr in Lebensgefahr. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hatte sich am Abend vor Ort über die Lage informiert.

Warum sich die beiden Kinder an der Strecke in der Nähe des Hauptbahnhofs in Recklinghausen befanden, ist noch ungeklärt. Am Freitag will die Polizei mit Hubschraubern oder Drohnen Luftaufnahmen machen. Außerdem sollen Anwohnende befragt werden. Die Staatsanwaltschaft Bochum ermittelt.

Stundenlange Suche nach Opfern

Kurz nach 18 Uhr waren die Rettungskräfte zu dem Einsatz gerufen worden. Feuerwehr und Polizei suchten stundenlang über mehrere hundert Meter mit Lampen, Wärmebildkameras und Drohnen die Strecke ab. Lange Zeit gab es keine Angaben zu den Opfern, weil Angehörige erst noch verständigt werden mussten. Sie wurden vor Ort von Seelsorgern betreut. Auch der Bürgermeister von Recklinghausen war an der Unglücksstelle.

Die Bahnstrecke sowie umliegende Straßen wurden gesperrt. Es gebe Einschränkungen im Regionalverkehr der Zuglinien S9, RE2 und RE42, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Zwischen Gladbeck West und Recklinghausen Hauptbahnhof fahren Ersatzbusse. Der Fernverkehr sei nicht betroffen.

