Tödlicher Angriff in Würzburg Hintergrund unklar - Haftbefehl erlassen

Die Hintergründe der Messerattacke von Würzburg sind weiter unklar. Die Ermittler gehen von einem Einzeltäter aus - gegen den Angreifer wurde Haftbefehl erlassen. Bei den Toten handelt es sich um drei Frauen.

Nach der tödlichen Messerattacke in Würzburg ist Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter erlassen worden. Er hatte gestern drei Frauen getötet und mindestens fünf Menschen schwer verletzt. Der Mann hält sich laut Staatsanwaltschaft im Zuge eines Asylverfahrens legal in Deutschland auf. Er wurde bei seiner Festnahme durch einen gezielten Schuss am Oberschenkel verletzt.

Wie der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) auf einer Pressekonferenz sagte, gehen die Ermittler von einem Einzeltäter aus. Unklar sei, ob der Täter psychische Probleme hatte und ob es ein islamistisches Motiv gab. Von den mindestens fünf Schwerverletzten des Messerangriffs kämpfen nach Herrmanns Angaben immer noch mehrere um ihr Leben. Er hoffe, dass sie genesen könnten.

Laut Bayerns Innenminister Herrmann gehen die Ermittler von einem Einzeltäter aus. Bild: dpa

Der unterfränkische Polizeipräsident Gerhard Kallert schilderte auf der Pressekonferenz, dass der Täter die Tatwaffe in der Haushaltswarenabteilung eines Kaufhauses genommen und mit dem Messer unmittelbar auf eine Verkäuferin eingestochen habe, die ihren Verletzungen erlag. Auch die zwei weiteren Todesopfer waren Frauen, die der Mann in dem Kaufhaus attackierte.

Verdächtiger verhaltensauffällig

Der Festgenommene ist nach Angaben der Polizei somalischer Staatsangehöriger, der in einer Obdachlosenunterkunft in Würzburg wohnt. Er sei in der jüngsten Vergangenheit unter anderem wegen eines Angriffs auf Mitbewohner aufgefallen, sagte der Bamberger Generalstaatsanwalt Wolfgang Gründler, und vorübergehend in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen worden. Der Somalier lebe seit 2015 in Deutschland, genieße subsidiären Schutz im Rahmen eines Asylverfahrens und halte sich somit legal im Land auf.

Haftbefehl erlassen

Der Haftbefehl laute auf dreifachen Mord und sechsfachen versuchten Mord, sagte der Pflichtverteidiger des Verdächtigen, Hanjo Schrepfer. Sein Mandant sei haftfähig trotz des Beinschusses haftfähig. Nach Gesprächen mit dem 24-Jährigen könne er bisher kein islamistisches Motiv erkennen. Laut Zeugenangaben soll der 24-Jährige während der Tat "Allahu Akbar" gerufen haben.

Ministerpräsident Söder sprach von "schockierenden Ereignissen" und ordnete Trauerbeflaggung für den Freistaat an.

Söder ordnet Trauerbeflaggung an

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ordnete eine landesweite Trauerbeflaggung an. Wie die Staatskanzlei in München mitteilte, gilt sie bis einschließlich Montag für alle staatlichen Dienstgebäude in Bayern. Die Gemeinden, Landkreise und Bezirke werden demnach gebeten, in gleicher Weise zu verfahren. "Die Tat von Würzburg ist unfassbar und schockierend", erklärte Söder. "Bayern zeigt Solidarität. Wir trauern mit den Angehörigen der Opfer und bangen mit den Verletzten."

Bestürzt über die Tat äußerte sich auch die Bundesregierung. "Die Ermittlungen werden ergeben, was den Amokläufer von Würzburg antrieb", schrieb der Sprecher von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Steffen Seibert auf Twitter. "Sicher ist: Seine entsetzliche Tat richtet sich gegen jede Menschlichkeit und jede Religion."

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach von einer "entsetzlichen Gewalttat". Der Täter habe äußerst brutal gehandelt. Dafür werde er durch den Rechtsstaat zur Verantwortung gezogen.

Bundesinnenminister Horst Seehofer erklärte, er habe Bayern "jegliche Unterstützung zugesagt". Die Sicherheitskräfte täten alles, um eine schnelle Aufklärung der Hintergründe zu unterstützen. Auch Seehofer zeigte sich "tief erschüttert" von der Tat. "Nach allem was wir wissen, ist es dem couragierten Eingreifen mutiger Männer und Frauen in Würzburg und dem entschlossenen Handeln der Polizei zu verdanken, dass noch Schlimmeres verhindert wurde", erklärte er. "Dieser selbstlose Einsatz verdient höchste Anerkennung."