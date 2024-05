Nach Angriff auf SPD-Politiker Ecke Alle vier Verdächtigen identifiziert Stand: 06.05.2024 11:20 Uhr

Die Polizei konnte nach dem schweren Angriff auf den SPD-Politiker Matthias Ecke in Sachsen alle vier Tatverdächtigen identifizieren. Am Wochenende hatte sich einer der Beschuldigten selbst gestellt.

Drei Tage nach dem Angriff auf den sächsischen Spitzenkandidaten für die Europawahl, Matthias Ecke, hat die Polizei alle vier mutmaßlichen Angreifer identifiziert. Das teilte das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen auf seiner Internetseite mit. Es handele sich um junge Deutsche im Alter von 17 und 18 Jahren. Alle Beschuldigten befinden sich demnach aber auf freiem Fuß, da keine Haftgründe gegen sie vorliegen.

In der Nacht zu Sonntag hatte sich zunächst ein 17-Jähriger der Polizei gestellt und gestanden, an dem Angriff beteiligt gewesen zu sein. Daraufhin konnten zwei weitere Beschuldigte ausgemacht werden. Noch am Sonntag wurde auch der vierte Beschuldigte identifiziert. Die Wohnungen der drei weiteren Verdächtigen wurden laut LKA durchsucht. Dabei seien Beweismittel sichergestellt worden. Zwei der Tatverdächtigen sind bereits polizeilich bekannt, wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtete.

Ecke wurde am Sonntag operiert

Der 41-jährige SPD-Politiker war am Freitagabend angegriffen worden, als er Wahlplakate für seine Partei aufhängte. Er wurde schwer verletzt. Wie der SPD-Landesverband Sachsen mitteilte, musste Ecke am Sonntag operiert werden. Ecke habe einen Bruch des Jochbeins und der Augenhöhle sowie Hämatome im Gesicht erlitten. Laut Landesverband wird Ecke den Wahlkampf nach seiner Genesung aber voraussichtlich fortsetzen.

Nach Angaben der SPD Sachsen gab es auch bei anderen Plakatier-Teams der Partei Einschüchterungsversuche, Plakatzerstörungen und Beleidigungen. Auch ein Mitglied der Grünen soll beim Anbringen von Wahlplakaten attackiert worden sein. Laut Polizei kam es zudem in Dresden und Sachsen zu Fällen von Sachbeschädigung. Ein AfD-Informationsstand wurde beschädigt und zahlreiche Wahlplakate mehrerer Parteien zerstört.

Bund und Länder beraten über Schutz gegen Gewalt

Zuletzt war es bundesweit mehrfach zu Angriffen auf Parteimitglieder vor den Kommunal- und Europawahlen am 9. Juni gekommen. Am Dienstag wollen Bund und Länder darum auf einer Sonderkonferenz beraten, wie Politiker und die Demokratie als Ganzes vor dem steigenden Ausmaß an Gewalt geschützt werden kann.

Um ein Zeichen gegen die Gewalt zu setzen, waren gestern in Leipzig und Berlin tausende Menschen auf die Straße gegangen.