Verdächtiger festgenommen Tote und Verletzte bei Messerattacke in Würzburg

In der Innenstadt von Würzburg sind bei einem Messerangriff mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Der Tatverdächtige sei überwältigt worden, weitere Gefahr bestehe nicht.

Bei einer Messerattacke in der Würzburger Innenstadt sind mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Das teilte die Polizei mit, machte aber keine näheren Angaben zur Zahl der Opfer. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde der Tatverdächtige "mit Schusswaffengebrauch" überwältigt und festgenommen. Hinweise auf weitere Täter gebe es nicht, für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr mehr.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hatte ein Mann nahe des zentralen Würzburger Barbarossa-Platzes mehrere Personen mit einem Messer attackiert. Mindestens drei Menschen seien getötet, sechs weitere verletzt worden - einige von ihnen schwer.

Der Täter sei durch einen Schuss ins Bein gestoppt worden. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Bereiche in der Innenstadt sind weiterhin gesperrt. Warum der Mann offenbar wahllos Passanten angriff, ist noch unklar. Wie der Bayerische Rundfunk aus Polizeikreisen erfuhr, soll der Mann psychisch krank sein.

Polizei bittet um Zurückhaltung in sozialen Medien

Die Polizei appellierte an die Bevölkerung, in den sozialen Medien keine Videos und Fotos von der Tat zu veröffentlichen. "Respektiert bitte die Privatsphäre der Opfer!", schrieben die Beamten auf Twitter. In den sozialen Netzwerken gab es bereits kurz nach dem Ereignis erste Videos, die angeblich das Geschehen zeigen sollen.