Gipfel in Berlin "Müssen Wohnungsbau massiv ausweiten" Stand: 25.09.2023 15:57 Uhr

45 Milliarden Euro bis 2027 stellt Kanzler Scholz in Aussicht, um der Baubranche in Deutschland wieder auf die Beine zu helfen. Ministerin Geywitz will derweil erneut das Heizungsgesetz überarbeiten.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat den lahmenden Wohnungsbau kritisiert und die Schaffung von neuem, günstigem Wohnraum als dringend nötig bezeichnet. "In Deutschland müssen mehr bezahlbare Wohnungen gebaut werden. Das bedeutet, dass wir die Aktivitäten im Wohnungsbau massiv ausweiten müssen", sagte der Kanzler in Berlin bei der Vorstellung eines 14-Punkte-Maßnahmenpakets.

Man wolle erreichen, dass die Entscheidung für den Bau von Wohnungen trotz gestiegener Zinsen jetzt falle. Ein Schlüsselinstrument dafür könne serielles Bauen sein, sagte der SPD-Politiker vor Beginn eines Krisentreffens mit der Baubranche in Berlin.

Beim seriellen Bauen könnte ein in Grundzügen einmal genehmigtes Haus ohne neue bürokratische Verfahren auch in anderen Landkreisen gebaut werden. Das mache bauen billiger und schneller, betonte Scholz. Die Voraussetzungen sollten jetzt in Zusammenarbeit mit den Ländern geschaffen werden.

Gewyitz: Heizungsgesetz "einfacher" machen

Scholz verteidigte die Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank als richtig - nur würden dadurch die Rahmenbedingungen für den Bausektor nicht einfacher. Allein der Bund stelle bis 2027 eine Summe von 18 Milliarden Euro zur Verfügung, so der Kanzler. Nehme man alle Programme - etwa auch der Länder - zusammen, komme man auf 45 Milliarden Euro.

Bauministerin Klara Geywitz zeigte sich optimistisch, dass das 14-Punkte-Programm der Bundesregierung viel verändern und möglich machen werde. "Mehr Menschen werden sich mit unserer neuen Förderung ein Haus, ein bestehendes oder neues, kaufen können." Mittelfristig werde es mehr Wohnungen und bezahlbarere Mieten geben. Man erhöhe nicht nur die Förderung etwa für Familien, sondern entschlacke auch Vorgaben für die Bauwirtschaft deutlich.

Zwei Verbände hatten ihre Teilnahme bei dem Gipfel aus Protest abgesagt. Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) teilte mit, er erhoffe sich von dem Treffen mit Bund, Ländern und Kommunen "substanzielle Maßnahmen, wo wirklich auch etwas rüberkommt", wie es HDB-Präsident Peter Hübner formulierte.

Geywitz kündigte zudem an, das gerade erst beschlossene Heizungsgesetz noch einmal überarbeiten zu wollen. Das Gesetz könnte "einfacher" gemacht werden, "mit weniger Detailsteuerung und mehr Orientierung am CO2-Ausstoß", sagte die SPD-Politikerin der "Welt". Sie "werde das angehen".

"In der Sache wirklich wichtig und richtig"

Die umstrittene Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) war Anfang September nach einiger Verzögerung im Bundestag verabschiedet worden. Der Bundesrat soll sich diese Woche damit befassen. Zuvor hatte die Ampelkoalition monatelang teils heftige Debatten darüber geführt.

Die Heizwende sei eine "Generationenaufgabe", sagte Geywitz der "Welt" weiter. Deshalb verstehe sie, dass die langen Debatten über das Gesetz für Verunsicherung gesorgt hätten. Grundsätzlich sei die Herangehensweise aber richtig gewesen. "In der Sache ist dieses Gesetz wirklich wichtig und richtig: Unsere Heizung ist ein wesentlicher Schlüssel, um den CO2-Ausstoß im Gebäudesektor zu senken."

Im parlamentarischen Verfahren war der ursprünglich vom Kabinett verabschiedete Entwurf noch einmal grundsätzlich überarbeitet worden. Mit dem GEG sollen neu eingebaute Heizungen künftig zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Klassische Öl- und Gasheizungen können dies im Regelfall nicht leisten. Die Regeln sollten ursprünglich ab Januar 2024 gelten, kommen nun in den meisten Fällen aber erst sehr viel später. Zudem gibt es zahlreiche Ausnahmen.