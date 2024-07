Zivilverfahren an Landgerichten Wirtschaftsprozesse künftig auch auf Englisch möglich Stand: 04.07.2024 14:54 Uhr

Internationale Unternehmen tragen juristische Wirtschaftsstreitigkeiten zunehmend im Ausland aus. Künftig sollen große Prozesse nun auch in Deutschland auf Englisch geführt werden. Das beschloss der Bundestag.

Landgerichtliche Zivilprozesse in Wirtschaftsstreitigkeiten können künftig auch in englischer Sprache geführt werden. Dies besagt das Justizstandort-Stärkungsgesetz, das der Bundestag verabschiedet hat. Den Ländern wird mit dem Gesetz zudem die Befugnis eingeräumt, sogenannte Commercial Courts an einem Oberlandesgericht (OLG) oder Obersten Landesgericht einzurichten.

Streitwert ab einer Million Euro

Dabei handelt es sich um Gerichtssenate, vor denen Wirtschaftszivilsachen ab einem Streitwert von einer Million Euro erstinstanzlich geführt werden können - wenn die Parteien dies wollen. Die Commercial Courts können die Verfahren dann entweder in deutscher oder englischer Sprache führen. Bei Verhandlungen über Geschäftsgeheimnisse soll zudem die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden, Verfahrensgegner sollen verstärkt zur Diskretion verpflichtet werden können.

Laut Gesetzentwurf wird damit "ein an den Bedürfnissen der Wirtschaft orientiertes, schnelles, effizientes und attraktives Gerichtsverfahren angeboten". Dies soll den Gerichtsstandort Deutschland national stärken und ihn "international an Anerkennung und Sichtbarkeit gewinnen" lassen.

Unternehmen weichen auf andere Länder aus

"Im Bereich der Wirtschaftsstreitsachen stellen wir seit vielen Jahren einen Trend fest: Unternehmen tragen ihre Streitigkeiten vermehrt nicht vor deutschen staatlichen Gerichten aus", erklärte Justizminister Marco Buschmann. "Diesen Trend kehren wir mit dem heute beschlossenen Gesetz um."

Der Gesetzentwurf des Justizministeriums muss noch im Bundesrat beraten werden. Er braucht dort nicht die Zustimmung der Länderkammer. Diese kann allerdings den gemeinsamen Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat anrufen.