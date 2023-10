Politikerin gibt Erklärung ab Wagenknecht gründet Partei - Linke verliert Fraktionsstatus Stand: 23.10.2023 10:57 Uhr

Sahra Wagenknecht ist aus der Linken ausgetreten und will mit einem kleinen Team an Verbündeten 2024 eine eigene Partei gründen. Mehrere Linken-Politiker wollen ihr folgen - damit verliert die Partei ihren Fraktionsstatus.

Lange war darüber spekuliert worden, nun hat Sahra Wagenknecht bestätigt, dass sie eine neue Partei gründen will. In Berlin stellte die langjährige Linken-Politikerin ihr Projekt "Bündnis Sahra Wagenknecht" (BSW) vor, dessen Ziel es sei, eine neue Partei auf den Weg zu bringen.

Wagenknecht kritisierte die Bundesregierung, die - "ausgerechnet" in einer Zeit von immer mehr Kriegen und Konflikten - "die wohl schlechteste Regierung" in der Geschichte der Bundesrepublik sei. Viele Menschen wählten aus Wut oder aus Verzweiflung rechts - so dürfe es nicht weitergehen, sagte Wagenknecht. "Sonst werden wir unser Land in zehn Jahren nicht wiedererkennen." Es brauche "eine Rückkehr zur Vernunft".

Aus der Linken ausgetreten

Wagenknecht hat zusammen den Bundestagsabgeordneten Amira Mohamed Ali und Christian Leye sowie dem Unternehmer Ralph Suikat und dem ehemaligen Geschäftsführer der Linken in Nordrhein-Westfalen, Lukas Schön, einen Verein ins Leben gerufen, um eine Parteigründung vorzubereiten.

Die bisherige Co-Fraktionschefin der Linken, Mohamed Ali, sagte, die Gruppe sei bereits aus der Linkspartei ausgetreten - insgesamt umfasst sie neun Abgeordnete. "Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen." Die Linke habe trotz immer neuer Wahlniederlagen ihren Kurs nicht korrigiert und sei auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit. Viele Menschen hätten das Vertrauen in die Politik verloren. In diese Lücke wolle die neue Partei stoßen.

Damit schrumpft die Linken-Fraktion im Bundestag von derzeit 38 auf 29 Mitglieder und verliert ihren Fraktionsstatus, für den 37 Abgeordnete nötig wären. Dies bedeutet neben weniger Rechten für die Linkspartei im parlamentarischen Betrieb auch den Verlust bedeutender Mittel der Bundestagsverwaltung, insbesondere für die Anstellung von Mitarbeitern.

Partei für alle, "die nicht auf der Sonnenseite stehen"

Mohamed Ali sagte, das Bündnis wolle "die Lücke schließen" zwischen "unfähiger Ampel-Regierung" und "rechtsextremer AfD". Die BSW trete für alle ein, die "nicht auf der Sonnenseite des Lebens" stehen, aber hart arbeiten.