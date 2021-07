Unwetter in Deutschland Überschwemmungen durch Starkregen

Überflutete Straßen, vollgelaufene Keller: In Teilen Deutschlands sorgt Starkregen für chaotische Verhältnisse. Im bayerischen Hof gilt der Katastrophenfall, in Sachsen wird eine Person vermisst.

Heftige Regenfälle haben in Teilen von Süd- und Ostdeutschland für Überschwemmungen und zahlreiche Feuerwehr-Einsätze gesorgt. Im oberfränkischen Landkreis Hof wurde der Katastrophenfall ausgerufen. Binnen zwölf Stunden fielen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes dort bis zu 80 Liter vom Himmel, zudem gab es Gewitter. Polizei und Feuerwehr rückten hier mehr als 200 Mal zu Einsätzen aus. Besonders betroffen waren nach Angaben des Landratsamts Naila, Selbitz, Köditz, Feilitzsch und Trogen.

Etwa 1000 Einsatzkräfte sowie 140 Angehörige des Technischen Hilfswerks (THW) mussten Wasser aus Kellern pumpen und Sandsäcke beschaffen. In der Region war sogar der Notruf 112 wegen der Vielzahl der Anrufer in Einzelfällen nicht sofort erreichbar, wie das Bayerische Rote Kreuz (BRK) mitteilte. Die rettungsdienstliche Versorgung sei aber jederzeit sichergestellt. Nach Angaben der Polizei gab es im gesamten Landkreis Straßensperrungen aufgrund von Überschwemmungen sowie einen Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Zudem kam es zu vollgelaufenen Kellern, umgestürzten Bäumen und vereinzelt auch zu Stromausfällen.

Mann in Sachsen vermisst

Im sächsischen Jöhstadt im Erzgebirgskreis riss eine Sturzflut einen Mann mit sich. Anwohner im Ortsteil Steinbach hatten versucht, ihre Grundstücke gegen einen über die Ufer getretenen Fluss zu sichern. Dabei wurde der Mann mitgerissen. Alle Rettungsversuche durch die Nachbarn schlugen fehl. Die Suche der Feuerwehr blieb zunächst ohne Erfolg. Die Hauptstraße in Steinbach sei infolge des starken Regens etwa eine Stunde unpassierbar, sagte die Polizei.

Auch Teile Baden-Württembergs wurden von heftigen Regenfällen getroffen. In Mannheim und Umgebung stürzten zahlreiche Bäume um, Straßen wurden überflutet. In den Mannheimer Stadtteilen Lindenhof und Wallstadt seien infolge des Unwetters Bäume auf geparkte Fahrzeuge gefallen und hätten diese beschädigt, so die Polizei. Verletzt worden sei jedoch niemand.

Mehrere Straßen seien überflutet worden und mussten teilweise gesperrt werden. Vereinzelt wurden Autos durch eingedrungenes Wasser beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Auch in Hockenheim mussten zwei Autos geborgen werden, deren Fahrer erfolglos versucht hatten, eine Straße mit starker Wasseransammlung zu durchfahren. In Heidelberg sorgte Wasser auf den Straßen für kurzzeitige Verkehrsbehinderungen.

Auch NRW betroffen

Die Folgen des Unwetters waren auch weiter nördlich in Deutschland zu spüren. Im nordrhein-westfälischen Hagen sorgte Starkregen ebenfalls für überflutete Straßen und vollgelaufene Keller. Nach Aussage der Polizei gingen in der Nacht Hunderte Notrufe bei der Feuerwehr ein. "Die Leute sind verzweifelt", sagte der Sprecher in Hinblick auf die Vielzahl an vollgelaufenen Kellern in der Stadt. Außerdem seien aufgrund der überspülten Straßen stellenweise Fahrzeuge ins Rutschen gekommen. Berichte über Verletzte gibt es bislang nicht. Von Hängen wurden zudem Schlammmassen auf Straßen gespült, viele Ortsteile waren daher nicht befahrbar. Wegen Gerölls auf den Straßen kommen in einigen Ortsteilen selbst Einsatzfahrzeuge der Polizei und Feuerwehr nicht durch, so der Sprecher weiter.

Der Deutsche Wetterdienst rechnet noch bis Samstag mit teils kräftigem Dauerregen. Mit den heftigsten Anstiegen der Wasserstände wird in der Nacht zum Donnerstag sowie am Donnerstag gerechnet.