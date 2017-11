Die Union forciert eine Große Koalition. CSU-Chef Seehofer sagt, das sei die "beste Variante für Deutschland". Gleichzeitig mahnt er die SPD vor zu vielen Bedingungen. Und bei der SPD? Da werden hohe Hürden für Gespräche aufgestellt.

Die Rufe in der Union nach einer Fortsetzung der Großen Koalition werden lauter. "Ein Bündnis von Union und SPD ist die beste Variante für Deutschland - besser jedenfalls als 'Jamaika', Neuwahlen oder eine Minderheitsregierung", sagte CSU-Chef Horst Seehofer der "Bild am Sonntag". Er forderte die Sozialdemokraten auf, vorab nicht zu viele Bedingungen aufzustellen. "Ich kann der SPD nur raten, nicht mit überzogenen Forderungen in Gespräche mit der Union zu gehen, sondern realistisch zu bleiben." Es dürfe keine Große Koalition um jeden Preis geben. Am Donnerstag wird es ein Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, CDU-Chefin Angela Merkel, Seehofer und SPD-Chef Martin Schulz geben.

Bundespräsident Steinmeier (links) hatte SPD-Chef Schulz zu einem Gespräch über die Regierungsbildung empfangen.

CDU-Präsidium berät heute Abend

Bevor die SPD und die Union am Donnerstag ihre Gespräche über ein mögliches Bündnis beginnen, berät heute Abend zunächst das CDU-Präsidium über die aktuelle Lage nach dem Abbruch der Sondierungen über eine Jamaika-Koalition.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte gestern Neuwahlen erneut abgelehnt und auf dem Parteitag der CDU von Mecklenburg-Vorpommern die Option einer Minderheitsregierung unerwähnt gelassen. Gleichzeitig zog die CDU-Chefin Leitlinien für ein mögliches Bündnis mit den Sozialdemokraten. Maßstab müsse sein, so Merkel, ob Deutschland vorankomme, es den Menschen besser gehe und die richtigen Weichen für die Zukunft gestellt würden. Dazu gehörten das Bekenntnis zu einem Bundeshaushalt ohne neue Schulden und Änderungen beim Solidaritätszuschlag.

Junge Union gibt Zeit bis Weihnachten

Auch die Junge Union stellt Bedingungen an die Verhandlungen mit der SPD - zwar keine inhaltlichen, dafür setzt die Jugendorganisation zeitliche Grenzen. Bis Weihnachten will die JU der Bildung einer GroKo Zeit geben, zitiert die "Bild am Sonntag" aus einem Papier der Organisation. "Sollte es bis zu diesem Zeitpunkt keine Einigung über einen Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD geben, sind die Verhandlungen als gescheitert anzusehen." Im Falle eines Scheiterns solle sich die Union um eine Minderheitsregierung bemühen, sagte JU-Chef Paul Ziemiak. Eine Große Koalition dürfe es nicht um jeden Preis geben.

SPD denkt neu nach

Und die SPD? Eigentlich wollte die Partei nach der Schlappe bei der Bundestagswahl in die Opposition gehen, denkt nun aber neu nach, weil ein Jamaika-Bündnis aus Union, Grünen und FDP gescheitert ist.

Mehrere SPD-Politiker stellen nun hohe Hürden für Gespräche mit der Union auf. Die Vorsitzende der Frauen in der SPD, Familien-Staatssekretärin Elke Ferner, forderte CDU und CSU auf, "sofort als vertrauensbildende Maßnahme" das Rückkehrrecht von Teilzeit auf die alte Arbeitszeit sowie die Solidarrente zu beschließen. "Beides war im Koalitionsvertrag vereinbart. Beides wurde von der Union blockiert", sagte Ferner der "Welt am Sonntag".

Fraktionsvize Karl Lauterbach machte indirekt die Abschaffung der privaten Krankenversicherung zur Voraussetzung für Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und Union. "Wir werden sehen, ob die Union bereit ist, sich in Richtung eines gerechteren Landes zu bewegen", sagte er der "Welt am Sonntag". Bewege sich die Union nicht, "haben wir keine Chance, Neuwahlen zu verhindern".

Der rheinland-pfälzische SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Schweitzer nannte die Bürgerversicherung als Bedingung: "Wenn die Union hier nicht einschwenkt, können wir uns jedes weitere Gespräch sparen", sagte Schweitzer. Die SPD fordere zudem "massive Investitionen in Bildung, Wohnungsbau und Breitband". Die künftige Bundesregierung müsse hochverschuldete Kommunen entlasten. Schweitzer bezeichnete eine Neuauflage der Großen Koalition auf Bundesebene als "derzeit nicht greifbar". Ein Bündnis mit der Union werde in der SPD "sehr kritisch gesehen". Der Sozialdemokrat warf der Union vor, diese habe "zuletzt mehrfach den Koalitionsvertrag gebrochen".

Grüne wären zu Minderheitsregierung bereit

Auch die Grünen halten sich noch Optionen offen: Sie erklärten sich auf ihrem Parteitag in Berlin zur Beteiligung an einer Minderheitsregierung bereit. In dem mit großer Mehrheit angenommenen Beschluss heißt es: "Wir Grüne sind weiterhin bereit, Verantwortung zu übernehmen, und bleiben gesprächsbereit." Dies gelte auch für die Beteiligung an Minderheitsregierungen.

Für die Grünen gelte der Grundsatz: "Erst kommt das Land, dann kommt die Partei", sagte Parteichef Cem Özdemir vor den Delegierten. Die Partei sei zu Gesprächen mit allen demokratischen Parteien bereit.