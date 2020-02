In der Bundespolitik herrscht weitgehend Erleichterung über den angekündigten Rücktritt Kemmerichs in Thüringen und die Neuwahlpläne. In vielen Reaktionen ist von einem großen Schaden die Rede.

Die Bundes-CDU hat den Vorstoß der Thüringer FDP begrüßt, eine Auflösung des Landtages in Erfurt zu beantragen und so den Weg für eine Neuwahl freizumachen. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sagte, die Entscheidung des gestern gewählten Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich von der FDP zurückzutreten, sei "richtig, aber selbst nach 24 Stunden schon längst überfällig". Damit entstehe eine Chance, aus der schwierigen Situation herauszukommen und weiteren Schaden abzuwenden.

Nach Rücktrittsankündigung von Kemmerich: Erleichterung in Berlin

tagesschau 17:00 Uhr, 06.02.2020, Gabor Halasz, ARD Berlin





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-657401~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Alle demokratischen Kräfte seien gefordert, nach neuen Wegen zu suchen, wie dies entlang der eigenen Grundüberzeugungen gelingen könne. "Neuwahlen sind dafür der beste Weg und vor allem der klarste Weg", betonte Ziemiak. Thüringen brauche jetzt einen Neustart.

CSU-Chef Söder mahnt schnelles Handeln an

Auch Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder begrüßt die Neuwahlpläne in Thüringen. In München sagte er: "Alles andere wäre unangemessen und nicht richtig." Söder mahnte ein zügiges Handeln an. "Es ist großer Schaden entstanden." Daraus müsse man Lehren ziehen. "Es kann überhaupt keine, in keinem Fall geartete Möglichkeit geben, dass man auf AfD-Stimmen angewiesen sein kann."

SPD-Chef Walter-Borjans: "Immenser Schaden"

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die CDU müsse jetzt ohne jede Verzögerung dafür sorgen, dass der schon eingetretene immense Schaden behoben werde und der Zusammenarbeit nicht die wichtigste Basis entzogen werde: "die gemeinsame Verteidigung der Demokratie in Deutschland".

Linke-Chef Riexinger "Respekt an die FDP"

Der Bundesvorsitzende der Linken, Bernd Riexinger, schrieb auf Twitter, "Respekt an die FDP, dass sie ihren Fehler korrigiert. Jetzt haben die Thüringerinnen und Thüringer die Chance, den überaus beliebten Bodo Ramelow auch mit einem klaren Mandat auszustatten."

Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckhart: "Kein Unfall"

Grünen-Fraktionsvorsitzende Kathrin Göring-Eckart sieht durch die Vorgänge in Erfurt die Demokratie in Deutschland erschüttert. "Das ist ein Dammbruch gewesen, das war auch kein Unfall. Und da sage ich nochmal an die Adresse der CDU in Thüringen, die müssen sich jetzt entscheiden, auf welcher Seite sie stehen."

AfD-Vize Weidel: "AfD lässt sich auf Dauer nicht ignorieren"

Die AfD verbucht das Geschehen der vergangenen Stunden für sich. Die stellvertretende Parteivorsitzende Alice Weidel erklärte, auch wenn FDP und CDU mittlerweile Angst vor der eigenen Courage bekämen, so zeige die Wahl von Kemmerich doch, die AfD lasse sich auf Dauer nicht ignorieren. Der Thüringer AfD-Bundestagsabgeordnete Stephan Brandner sprach von einem schönen Geschenk zum siebten Jahrestag der Gründung der AfD.