17 CDU-Politiker in Thüringen haben mit ihrer Forderung, auch mit der AfD zu reden, für Kritik gesorgt: Die Linkspartei spricht von "Geschichtsvergessenheit", der Zentralrat der Juden nennt den Appell "verantwortungslos".

Ein Aufruf von 17 CDU-Politikern aus Thüringen sorgt für Kritik. In einem Brief fordern sie ergebnisoffene Gespräche auch mit der AfD und stellen sich damit gegen CDU-Landeschef Mike Mohring. Der Bundesvorsitzende der Linkspartei, Bernd Riexinger, warnte die thüringischen Christdemokraten vor einer Zusammenarbeit mit der AfD: "Die Thüringer CDU sollte jetzt ihre Wahlniederlage eingestehen und nicht weiter nach den Stimmen einer Partei gieren, die den Nährboden für Rassismus, rechten Terror, gesellschaftliche Spaltung und Hass sät." Was die CDU abliefere, sei ein demokratisches und geschichtsvergessenes Trauerspiel, so Riexinger weiter.

Kritik auch vom Zentralrat der Juden in Deutschland

Auch der Zentralrat der Juden in Deutschland reagierte mit Kritik. Zentralratspräsident Josef Schuster sagte dem "Tagesspiegel", die Thüringer Kommunalpolitiker, die den Aufruf unterzeichneten, handelten verantwortungslos. "Sie tragen dazu bei, die AfD weiter salonfähig zu machen." In dem "Appell konservativer Unionsmitglieder in Thüringen" heißt es, die Landes-CDU solle "sich aktiv am Gesprächsprozess mit allen demokratisch gewählten Parteien im Thüringer Landtag beteiligen".

Die CDU-Funktionäre appellierten in dem Papier an die eigene Partei, die bisher ablehnende Haltung zu überdenken und "ergebnisoffene Gespräche" mit der AfD zu führen. Damit stellen sie sich an die Seite des stellvertretenden thüringischen CDU-Fraktionschefs Michael Heym. Er hatte mit Blick auf das Ergebnis der AfD bei der Landtagswahl (23,4 Prozent) gesagt: "Man tut der Demokratie keinen Gefallen, wenn man ein Viertel der Wählerschaft verprellt."

Der stellvertretende thüringische CDU-Fraktionschef Michael Heym will eine Annäherung an die AfD.

"Appell konservativer Unionsmitglieder in Thüringen"

Der "Appell konservativer Unionsmitglieder in Thüringen" geht in die gleiche Richtung. Heym habe "die Situation treffend analysiert", zitiert die "Ostthüringer Zeitung" aus dem Papier. Die Funktionäre empfinden es demnach als undenkbar, dass "fast ein Viertel der Wähler" in Thüringen "bei den Gesprächen außen vor bleiben soll". Verbreitet wurde das Schreiben in CDU-Kreisen.

In dem Papier wird die AfD laut der Zeitung zwar nicht ausdrücklich genannt, die Stoßrichtung scheint aber eindeutig. Auch einen konkreten Koalitionswunsch sollen die CDU-Funktionäre nicht formuliert haben. Eine Entscheidung dafür oder dagegen solle erst nach ergebnisoffenen Gesprächen gefällt werden, hieß es.

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Götz Frömming reagierte erfreut über die Annäherungsversuche aus Thüringen. Er schrieb bei Twitter: "Es gibt wohl doch noch mutige Männer (und Frauen) in der CDU."

Richtungsstreit in der Landespartei

Damit bricht in der Landespartei erneut ein Richtungsstreit aus. CDU-Landeschef Mike Mohring hatte im Wahlkampf mehrfach ein Bündnis mit der AfD kategorisch ausgeschlossen. Er will Gespräche mit Ministerpräsident Bodo Ramelow führen, hat sich jedoch auch gegen eine Koalition mit dessen Linkspartei ausgesprochen.

Der konservative Flügel der Landes-CDU dringt aber darauf, gar nicht mit der Linkspartei zu reden, sondern dafür lieber mit AfD und FDP zu sprechen. Die CDU war bei der Landtagswahl am 27. Oktober nach vorläufigem Ergebnis mit 21,8 Prozent nur noch auf Platz drei hinter der AfD gelandet.

"Es wird Zeit, dass das gestoppt wird"

Eigentlich gilt in der Union der Beschluss: Mit der AfD wird nicht koaliert. Daran hält die Parteispitze fest. Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans erinnerte im Bericht aus Berlin an diese selbst auferlegte Beschränkung.

Doch gerade in Ostdeutschland fragen sich Teile der CDU-Basis, wie lange man eine Partei jenseits der 20 Prozent von jeder Zusammenarbeit ausschließen könne und ob man damit die extremen Ränder des politischen Spektrums nicht eher noch größer mache.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil forderte angesichts der Wortmeldung der 17 Thüringer CDU-Politiker eine Stellungnahme von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. "Die Brandmauer nach Rechts kriegt in der Union immer und immer mehr Risse. Es wird Zeit, dass das gestoppt wird", twitterte er.

Aus der Wahl am 27. Oktober war die Linkspartei als Sieger hervorgegangen, Die AfD landete auf Platz zwei, die CDU wurde drittstärkste Partei. Die bisherige Koalition von Linkspartei, SPD und Grünen hat keine Regierungsmehrheit mehr.