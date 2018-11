ARD-Themenwoche So ungerecht ist Mode

60 neue Kleidungsstücke im Jahr - das leisten sich die Deutschen im Schnitt. Und dann wird nicht mal alles davon getragen. Würde die Wertschätzung steigen, wenn Aufwand und Bedingungen der Herstellung bekannt wären?

Hat das T-Shirt ein Loch, wandert es meist nicht zum Schneider, sondern in die Tonne. Der Grund: Oftmals ist eine Reparatur genauso teuer wie ein neues T-Shirt. Grund dafür ist die moderne Modeindustrie, auch Fast Fashion genannt. Das Konzept: möglichst viele Klamotten, möglichst günstig produziert, meist in nicht-europäischen Ländern, sondern in Bangladesch oder China.

ARD-Themenwoche Gerechtigkeit: Fast Fashion

12.11.2018







1100 Tote bei der Katastrophe von Rana Plaza

Wie hart die Produktionsbedingungen dort sein können, wurde 2012 besonders deutlich. Damals stürzte in der Hauptstadt Bangladeschs, Dhaka, das Gebäude Rana Plaza ein. Darin wurde Kleidung auch für den europäischen Markt hergestellt. Mehr als 1100 Menschen kamen ums Leben.

Nach dem Einsturz des Rana Plaza beabsichtigten viele Mode-Unternehmen, sich um höhere Sicherheitsstandards in den Produktionsländern zu kümmern. Dennoch stellte sich nach einer landesweiten Überprüfung der Fabriken in Bangladesch heraus, dass nur in etwa 13 Prozent der Werke die Mängel behoben wurden.

Eingestürztes Fabrikgebäude Rana Plaza in Bangladesch

Nur 18 Cent für die Näherin

Auch wenn die Gebäude langsam sicherer werden, bleibt eine faire Entlohnung weiterhin aus. Laut einer Studie der Clean Clothes Campaign gehen bei einem T-Shirt für 29 Euro nur 18 Cent an die Näherinnen und Näher, die das T-Shirt hergestellt haben.

Viel Wasser für die Wäsche

Ohnehin sind die Produktionsbedingungen in der Fast-Fashion-Industrie nur eine Seite des Problems: Die Textilindustrie ist laut der Wirtschaftskommissionen der Vereinten Nationen für Europa (UNECE) der zweitgrößte Wasserverschwender der Welt - und trägt massiv zur Wasserverschmutzung bei.

Gerade Baumwolle ist eine durstige Pflanze. Um ein Baumwollhemd herzustellen, braucht es durchschnittlich 2700 Liter Wasser. Dem britischen Wissenschaftler John Anthony Allan zufolge, können je nach Färbung und Reinigung auch bis 15.000 Liter für ein einziges T-Shirt verbraucht werden.

Alternativ ist die Alternative nicht

Die gängige Alternative zu Baumwolle ist jedoch auch nicht umweltfreundlicher: Etwa 70 Prozent unserer Kleidung bestehen aus synthetischen Stoffen - also Plastik.

Trotzdem kommt die schnelle Mode gut an. Laut einer Greenpeace-Umfrage kaufen Deutsche durchschnittlich 60 neue Kleidungsstücke pro Jahr. Doch 40 Prozent der Klamotten im Kleiderschrank werden selten oder nie getragen.

Über dieses Thema berichteten die tagesthemen am 12. November 2018 um 22:15 Uhr.