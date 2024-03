eilmeldung Stromausfall in Tesla-Werk Polizei geht von Brandanschlag aus Stand: 05.03.2024 11:22 Uhr

Seit dem Morgen ist der Strom im Raum Erkner im Landkreis Oder-Spree ausgefallen - auch das Tesla-Werk ist betroffen. Es wurde evakuiert, die Produktion steht still. Die Polizei geht nun von einem Brandanschlag aus.

Die Polizei geht nach einem Stromausfall mit Folgen für die Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin von einem Brandanschlag aus. Das sagte ein Polizeisprecher gegenüber rbb24. Die Produktion in der einzigen europäischen Tesla-Autofabrik steht nach dem Stromausfall seit dem Morgen still. Die Fabrik in Grünheide bei Berlin sei evakuiert worden.

Auch Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen sprach von einem Anschlag. "Sollten sich die ersten Erkenntnisse bestätigen, handelt es sich um einen perfiden Anschlag auf unsere Strominfrastruktur", teilte Stübgen mit. "Das wird Konsequenzen haben. Hier wurden Tausende Menschen von der Grundversorgung abgeschnitten und in Gefahr gebracht."

Strommast in Brand gesteckt

Unbekannte Täter hatten nach Ministeriumsangaben am frühen Morgen einen Hochspannungsmast in der Region im Osten Brandenburgs nahe Berlin mutwillig in Brand gesetzt. Das Feuer habe die Hochspannungsleitung so beschädigt, dass die Stromversorgung für die umliegenden Ortschaften und das nahe Tesla-Werk ausgefallen sei.

In der einzigen europäischen Tesla-Autofabrik führte der Stromausfall zu einem Produktionsstopp. Die Fabrik wurde evakuiert, die Nachtschicht musste das Werk nach Angaben des Unternehmens am frühen Morgen verlassen.

"Wir gehen dem Anfangsverdacht nach, dass es sich um vorsätzliche Brandstiftung handelt", sagte auch ein Polizeisprecher. Das Landeskriminalamt nahm Ermittlungen auf. Sie würden in alle Richtungen geführt, sagte eine Sprecherin. Der betreffende Strommast stehe frei auf einem Feld und sei nicht umzäunt. Der Autobauer sprach davon, dass von einem Brandanschlag ausgegangen werde und verwies auf Informationen der zuständigen Behörden.

Keine Erkenntnisse über die Täter oder Täterinnen

Zu einem möglichen Zusammenhang mit Protesten rund um das Tesla-Werksgelände äußerten sich Behörden auf Anfrage zunächst nicht. Rund 80 bis 100 Umweltaktivisten halten seit Donnerstag einen Teil des Landeswaldes in Brandenburg nahe des Tesla-Werks besetzt, den das Unternehmen von Elon Musk im Falle einer Erweiterung seines Geländes roden will.

Auch Stübgen erklärte, über die Täter könne noch nichts gesagt werden. "Deshalb warne ich vor voreiligen Spekulationen."