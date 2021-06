ARD-aktuell Aline Abboud wird Moderatorin bei den tagesthemen

Aline Abboud rückt in das Moderationsteam der tagesthemen auf. Die Journalistin arbeitete zuvor beim ZDF für die Nachrichtensendung "heute" und war beim "auslandsjournal" als Reporterin im Einsatz. Abboud folgt auf Pinar Atalay.

Aline Abboud wird Teil des Moderationsteams der tagesthemen. Sie wird Caren Miosga und Ingo Zamperoni in der Moderation des ARD-Nachrichtenmagazins vertreten. Aline Abboud folgt auf Pinar Atalay. "Mit Aline Abboud konnten wir eine hervorragende Moderatorin gewinnen, die sowohl klassische Nachrichtensendungen als auch Social-Media-Nachrichtenformate für eine junge Zielgruppe moderieren kann. Als Expertin für den Nahen Osten ist sie eine journalistische Verstärkung für die tagesthemen", sagte Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur ARD-aktuell.

Abboud kommt vom ZDF

Abboud wurde 1988 in Ost-Berlin geboren. Sie studierte Arabistik in Leipzig, Beirut und Istanbul. Seit 2016 ist sie beim ZDF Redakteurin der Nachrichtensendung "heute" und moderiert zudem "heuteXpress". 2018 übernahm sie als On-Reporterin die Rubrik "außendienst" im "auslandsjournal" und 2019 die Moderation des funk-Formats "DIE DA OBEN!". Für arte produzierte sie die Dokumentation "Und jetzt Wir", in der sie der Frage nachging, was jugendliche Protestkultur in Europa bewegt.

Die tagesthemen stehen für vertiefende Informationen und Hintergründe. Sie liefern in 35 Minuten einordnende Berichterstattung zu den politischen und gesellschaftlichen Ereignissen in Deutschland und der Welt sowie aufwändige Reportagen aus allen Regionen Deutschlands in der crossmedialen Rubrik "mittendrin". Die tagesthemen werden von der ARD-Gemeinschaftsredaktion ARD-aktuell in Hamburg produziert. Dort entstehen auch die Nachrichtensendungen tagesschau und nachtmagazin, der Nachrichtenkanal tagesschau24, das Online-Angebot tagesschau.de sowie die Social-Media-Kanäle der tagesschau.