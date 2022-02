Orkantiefs über Deutschland 152 km/h Windgeschwindigkeit auf dem Brocken Stand: 17.02.2022 02:53 Uhr

Sturmtief "Ylenia" fegt derzeit mit Orkanböen über Deutschland hinweg. Auf dem Brocken wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 152 Kilometern pro Stunde gemessen. Die Lufthansa strich diverse Flüge, und auch der Bahnverkehr ist beeinträchtigt.

Es ist ungemütlich: Das Sturmtief "Ylenia" zieht in der Nacht zum Teil mit Orkanböen über Deutschland. Auf dem exponiert liegendem Brocken im Harz wurden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes zwischen 00.30 und 1.00 Uhr durchschnittliche Windgeschwindigkeiten von 120 Stundenkilometern gemessen. Die Windspitze in dem Zeitraum lag hier bei 152 Kilometern pro Stunde.

Auch in anderen Teilen Deutschlands gab es in exponierten Lagen wie Bergspitzen zum Teil Orkanböen und orkanartige Böen: So wurden im oben genannten Zeitraum auf dem Feldberg im Schwarzwald Windgeschwindigkeiten von durchschnittlich 87 km/h gemessen, in Spitzen 125 km/h. Schwere Sturmböen gab es beispielsweise am Kap Arkona auf Rügen (77 km/h, 105 Spitze) und am Leuchtturm Kiel (79 km/h, 101 km/h in der Spitze).

Wetterdienst gibt Unwetterwarnungen heraus

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach hatte für Mittwochabend bis Donnerstagabend Unwetterwarnungen hauptsächlich für die nördliche Hälfte des Landes herausgegeben.

Es handle sich um eine "ausgewachsene Sturmlage", in der im Tiefland mit seltenen Windgeschwindigkeiten gerechnet werden müsse, hieß es vom DWD.

Unwetterwarnungen gelten auch für Gebirgslagen in Süddeutschland, etwa Schwarzwald und Alpenrand. Der Wetterdienst und die Katastrophenschutzbehörden von Bund und Ländern warnen vor Gefahren durch entwurzelte Bäume, herabfallende Dachziegel und umherfliegende Gegenstände. Schäden an Gebäuden seien ebenso möglich wie Störungen des Verkehrs.

Länder stellen Schulbesuch frei

In Nordrhein-Westfalen sagte Landesschulministerin Yvonne Gebauer den Unterricht für Donnerstag ab. Auch in einigen niedersächsischen Kommunen ist der Unterricht gestrichen. Rheinland-Pfalz und das Saarland stellten den Schulbesuch frei. Das heißt, dass Eltern und volljährige Schülerinnen und Schüler selbst entscheiden können, ob der Schulweg zumutbar ist. Auch Schleswig-Holstein und Hessen haben sich für diesen Schritt entschieden, genauso wie Bayern. Bremen kündigte für Donnerstag digitalen Fernunterricht an.

Sturmflut-Gefahr an der Nordsee

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnte für die Nordseeküste vor der Gefahr einer Sturmflut. An der nordfriesischen Küste und im Weser- und Elbegebiet werde das Hochwasser 1 bis 1,5 Meter höher sein als normal, wie das BSH mitteilte.

Im Hamburger Elbegebiet erreiche es aller Voraussicht nach Werte, die 1,5 bis 2 Meter höher als das mittlere Hochwasser lägen. Die Sturmflutgefahr besteht bis etwa 5.00 Uhr am Morgen.

Gefahr von Überschwemmungen in Thüringen

Auch in Thüringen wurde vor Überschwemmungen gewarnt, so etwa in Teilen von Sonneberg. "Bringen Sie persönliche Wertgegenstände in höher liegende Gebäudeteile. Schalten Sie Strom und Heizungen in gefährdeten Räumen ab. Eine Stromschlaggefahr besteht bereits bei Kondenswasser", hieß es in einer Mitteilung der Landespolizeidirektion Thüringen. Menschen in Teilen der Stadt Schleusingen hatten sich bereits auf mögliches Hochwasser des Werra-Zuflusses Schleuse vorbereitet.

Zahlreiche Freiwillige halfen dabei, rund 2000 Sandsäcke zu füllen, wie der Sprecher des Landratsamtes Hildburghausen, Tim Pechauf, sagte.

Behinderungen im Bahnverkehr

Umgestürzte Bäume führten in der Nacht bereits zu ersten Behinderungen im Bahnverkehr. Das Ausmaß hielt sich aber zunächst in Grenzen. Zwischen Bremen und Hamburg stürzte bei Buchholz (Nordheide) ein Baum auf die Gleise. Ein ICE musste deshalb umgeleitet werden, wie ein Bahnsprecher sagte. Fernzüge würden nun an geeigneten Bahnhöfen zurückgehalten und warteten zunächst, hieß es. In Nordrhein-Westfalen blockierten Bäume nach Unternehmensangaben vereinzelt Nebenstrecken im Raum Dortmund. Vorübergehend war demnach die Verbindung Dortmund-Münster betroffen.

Die Deutsche Bahn hatte die Fahrgäste am Mittwoch vor Verspätungen und Zugausfällen während des Sturms gewarnt. Wer seine Fahrt wegen des Sturms verschiebt, kann die schon gebuchte Fahrkarte bis sieben Tage nach Störungsende flexibel nutzen oder kostenfrei stornieren.

Autofahrer sollten ihren Wagen besser stehen lassen und auf nicht unbedingt notwendige Fahrten verzichten, so der ADAC in Nordrhein-Westfalen. Es müsse jederzeit mit umgestürzten Bäumen oder herabfallenden Ästen gerechnet werden.

Das Sturmtief beeinträchtigt am Morgen auch den Flugverkehr. Die Lufthansa hat bislang vorsorglich 20 Flüge gestrichen, wie das Unternehmen in der Nacht auf Anfrage mitteilte. Fluggästen wird empfohlen, sich auf der Website der Fluggesellschaft über den Status ihres Fluges zu informieren. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt sind nach Betreiberangaben Verbindungen mit Berlin, Hamburg und München betroffen

Skigebiete rüsten sich gegen Sturm

Der Berliner Bezirk Mitte warnte wegen morscher Bäume "ausdrücklich und dringend" vor dem Betreten von Parks. Zahlreiche Zoos, etwa in Berlin, Wuppertal in Nordrhein-Westfalen und in Magdeburg in Sachsen-Anhalt, sollten vorsorglich geschlossen bleiben.

Auch viele Skigebiete stellten sich auf die Orkantiefs ein. Die Schwebebahn am Fichtelberg in Sachsen stand bereits still. Wegen der Baumbruchgefahr sollen einige Loipen gesperrt werden.

Auf Tief "Ylenia" folgt Tief "Zeynep"

Ab Donnerstagnachmittag lässt der Wind von Tief "Ylenia" nach DWD-Angaben zwar langsam nach. Die Verschnaufpause dürfte jedoch nur kurz sein. Bereits für Freitag wird das nächste Orkantief - "Zeynep" genannt - von den Britischen Inseln kommend erwartet.

Laut DWD wird wahrscheinlich wieder vor allem die nördliche Hälfte betroffen sein. Doch die Prognosen seien hierbei nicht ganz sicher: "Die Modelle haben da immer noch sehr unterschiedliche Simulationen", sagte der DWD-Sprecher Andreas Friedrich. Die Wetterlage sei sehr dynamisch.

"Eine Kette von Sturmtiefs"

Bereits Ende Januar war das Sturmtief "Nadia" mit gefährlichen Böen über Nord- und Ostdeutschland gefegt und hatte Millionenschäden verursacht. Im brandenburgischen Beelitz kam dabei ein Fußgänger ums Leben, weil ein großes Wahlplakat umgeweht wurde und auf ihn stürzte.

Etwa eine Woche später waren Ausläufer von Sturmtief "Roxana" über Teile Deutschlands gefegt. Nach Ansicht des DWD-Meteorologen Friedrich sind die erwarteten Stürme in Bezug auf die Windspitzen mit Tief "Nadia" vergleichbar. Die aktuelle Lage sei aus seiner Sicht allerdings brisanter, "weil wir eine Kette von Sturmtiefs haben".