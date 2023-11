Schweres Sturmtief Eine Tote im Harz durch Orkan "Ciarán" Stand: 02.11.2023 15:44 Uhr

Der Orkan "Ciaràn" hat Deutschland erreicht. Im Harz erschlug ein umfallender Baum eine Frau. In Nordrhein-Westfalen sind die Feuerwehren im Dauereinsatz. Auch in Frankreich und den Niederlanden gab es Tote.

Das Sturmtief "Ciarán" fegt über Westeuropa. Nun hat der Orkan, auch "Emir" genannt, auch Deutschland erreicht. "Der Ausläufer eines von Südengland zur Nordsee ziehenden Orkantiefs greift heute früh auf den Westen über, überquert Deutschland im Tagesverlauf ostwärts und führt nur wenig frischere Luft heran", erklärte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am frühen Morgen.

Frau stirbt durch umstürzenden Baum

Am Rammelsberg im Harz wurde eine Frau aus Bayern durch einen umfallenden Baum getötet. Der Sturm tobe deutlich stärker als zuvor erwartet, teilte der Kreisfeuerwehrverband Goslar mit. Die Frau habe vom Rettungsdienst nicht reanimiert werden können.

Im Harz sind heute laut DWD vor allem in höheren Lagen Sturmböen möglich, auf dem Brocken Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Am Mittag waren Teile der Landesstraßen L517 und L516 im Harz wegen umgestürzter Bäume gesperrt. Auch eine Stromleitung wurde beschädigt.

Sturmwarnung für Teile der Nordseeküste

Der DWD hat eine Sturmwarnung für Teile der Nordseeküste und eine Starkwindwarnung für Teile der Ostseeküste herausgegeben. Demnach sind Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 90 Kilometern pro Stunde möglich. An der Nordsee seien insbesondere Ostfriesland und Helgoland betroffen. An der Ostsee soll es mehrheitlich bei Starkwind bleiben, aber von Flensburg bis Fehmarn und auf Rügen sei mit stärkeren Windböen zu rechnen.

NRW: Feuerwehr im Dauereinsatz

Auch in Nordrhein-Westfalen sind die Ausläufer des Sturms deutlich zu spüren. Die Feuerwehr rückt seit dem Morgen zu Einsätzen im gesamten Bundesland aus. Umgestürzte Bäume blockieren Straßen und Gleise und behindern den Zugverkehr. Betroffen waren die Regionen Euskirchen, Remscheid, Mönchengladbach/Viersen und Dorsten. In der Eifel wurden am Morgen Böen von mehr als 100 Kilometern pro Stunde gemessen.

Ein Toter in den Niederlanden

Ausläufer des Sturms fegen auch über die Niederlande. Im Süden des Landes kam ein Mensch durch einen umfallenden Baum ums Leben, wie die Polizei mitteilte. Hunderte Flüge unter anderem nach Deutschland wurden annulliert. Das teilte ein Sprecher des Amsterdamer Flughafens Schiphol mit.

Wegen der erwarteten heftigen Sturmböen wurde auch die Schifffahrt von der Nordsee auf die Westerschelde im Südwesten des Landes gestoppt. Auch können einige Fähren zu Wattenmeerinseln nicht fahren. Der Meteorologische Dienst rief die zweithöchste Alarmstufe Orange für die südwestliche Provinz Zeeland und die Regionen an der Nordseeküste aus. Einige Schulen blieben vorsorglich geschlossen.

Parks in Belgien geschlossen

In Belgien rief der Wetterdienst Warnstufe orange für die flämische Küste aus und Warnstufe gelb für den Rest des Landes. Die Städte Brüssel, Antwerpen und Lüttich schlossen öffentliche Parks. In manchen anderen Orten ist der Zutritt zu allen bewaldeten Flächen verboten. Der Bahnverkehr zwischen Frankreich und Belgien ist am Donnerstag eingestellt.

Schwere Schäden in Frankreich

In der Nacht war der Orkan mit Geschwindigkeiten bis zu fast 200 Stundenkilometern über den Nordwesten Frankreichs hinweggefegt. Im Departement Aisne, nordöstlich von Paris, kam ein Lkw-Fahrer ums Leben, als sein Fahrzeug von einem umstürzenden Baum getroffen wurde.

Etwa 1,2 Millionen Haushalte waren ohne Strom. Umgestürzte Bäume blockierten Straßen und Bahnstrecken. Der Zugverkehr in vielen Regionen ist eingestellt. Es habe erhebliche Schäden, unter anderem an Dächern, gegeben, teilte Innenminister Gérald Darmanin mit. Mehr als 1.300 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Feuerwehren rückten zu rund 1.900 Einsätzen aus. Zehntausende Menschen waren außerdem vom Mobilfunknetz abgeschnitten.

Vor dem Departement Finistère wurde eine 21 Meter hohe Welle gemessen. An der Atlantikküste, der Nordküste sowie der östlichen Mittelmeerküste gilt bis zum Abend Überschwemmungsgefahr durch Sturmfluten.

Orkantief trifft Englands Küste

Auf der der britischen Insel Jersey im südwestlichen Ärmelkanal wurden der Polizei zufolge in der Nacht Windgeschwindigkeiten von bis zu 164 km/h gemessen. Der Flugverkehr von und nach Jersey wurde eingestellt, Schulen blieben geschlossen.

Hunderte Schulen in den Grafschaften Cornwall und Devon an der Südwestküste Englands blieben geschlossen. Berichten zufolge waren 6.000 Haushalte in Devon ohne Strom. Mehrere Bahnbetreiber im Großraum London riefen die Menschen auf, nur wirklich notwendige Reisen anzutreten.