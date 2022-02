Neues Sturmtief "Antonia" braust heran Stand: 20.02.2022 12:39 Uhr

Mehrere Tote und immense Schäden hat der Sturm "Zeynep" in Deutschland hinterlassen. Und nun ist bereits das nächste Sturmtief "Antonia" mit neuen Orkanböen im Anmarsch. Bis Montag heißt es durchhalten, sagt der Deutsche Wetterdienst.

Das ganze Ausmaß der von "Ylenia" und "Zeynep" verursachten Schäden ist noch gar nicht erfasst, da droht bereits neues Ungemach: Sturmtief "Antonia" ist im Anmarsch. Erwartet werden heftige Winde mit zum Teil orkanartigen Böen. Vor allem in der kommenden Nacht kann es noch mal gefährlich werden.

"Die Sturmlage müssen wir bis zum Montag noch durchstehen", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach. "Ab 21 Uhr am Sonntagabend wird es interessant", so der Wetterexperte. Dann werde der Wind noch mal deutlich zulegen und in Verbindung mit einer Kaltfront von Nordwest nach Südost durchs Land ziehen. Zwischenzeitlich bestehe dort die Gefahr heftiger Stürme und orkanartiger Böen mit bis zu 115 km/h Windgeschwindigkeit. Dazu müsse mit kräftigen Schauern und Gewittern gerechnet werden.

Ab Dienstag Entspannung

An der Ostsee können orkanartige Böen bis in den Montagvormittag hinein anhalten. Über der Mitte Deutschlands sei die Gefahr von schweren Sturmböen allerdings nicht ganz so hoch. Am Morgen erreicht die Kaltfront dann das Alpenvorland. Besonders in Südbayern seien orkanartige Böen nicht ausgeschlossen. Zum Mittag beruhige sich die Unwetterlage dann etwas. "Aber auch der Montag bleibt ein windiger, stürmischer Tag mit viel Regen", so der Meteorologe.

Gegen Abend werde der Wind dann spürbar ausgebremst und ab Dienstag entspanne sich die Lage deutlich. "Der Wind wird die Woche aber weiter Thema bleiben", erklärte der Meteorologe. "Allerdings wird das eine ganz andere Hausnummer als das, was wir in diesen Tagen erleben."

Weiter Zugausfälle und Verspätungen

Immense Folgen haben die Sturmtage auch für den Reiseverkehr. Wegen Unwetterschäden müssen Bahnreisende weiter mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen. Derzeit gebe es noch auf mehr als 1000 Streckenkilometern Schäden, teilte die Bahn am Morgen mit.

Im Fernverkehr gab es vor allem im Norden Deutschlands am Sonntag noch erhebliche Probleme. Der Regionalverkehr konnte nach Angaben der Bahn hingegen auf den meisten betroffene Strecken wieder aufgenommen werden. Auch im Fernverkehr seien einzelne ICE-Züge zwischen Berlin über Hannover nach Nordrhein-Westfalen unterwegs. Auch auf der Strecke München, Hannover, Bremen und Hamburg gebe es einzelne Züge. Die Strecke Berlin - Leipzig/Halle (Saale) ist nach Angaben der Bahn seit Samstagabend wieder frei.

Bis mindestens Montagnachmittag werde es starke Beeinträchtigungen geben. Rund 2000 Einsatzkräfte seien rund um die Uhr im Einsatz, um umgestürzte Bäume zu beseitigen und Oberleitungen zu reparieren. Die Bahn riet Fahrgästen, Reisen in den betroffenen Regionen zu vermeiden, insbesondere nach Hamburg. Vor dem Fahrtantritt empfahl sie, sich bei der kostenlosen Hotline unter 08000 99 66 33 zu informieren.

Großer finanzieller Schaden

Orkantief "Zeynep" hatte zum Start ins Wochenende für eine sehr schwere Sturmflut im Norden, für Ausfälle im Bahnverkehr und für Unfälle auf den Straßen gesorgt. Mindestens drei Menschen starben. Auch in anderen europäischen Ländern sorgte der Sturm für Tote und Schäden, teils schon am Freitag. Insgesamt kamen in Europa mindestens 16 Menschen ums Leben. Hunderttausende Bewohner in England, Polen und Tschechien waren zeitweise ohne Strom.

Nach einer ersten Schätzung verursachte "Zeynep" in Deutschland versicherte Schäden von mehr als 900 Millionen Euro. Der Sturm sei der intensivste seit "Kyrill" im Jahr 2007 gewesen, teilte die auf Versicherungsmathematik spezialisierte Unternehmensberatung Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) mit.

Spitzenwert bei 162 Kilometern pro Stunde

Das Sturmtief hatte Deutschland mit Windgeschwindigkeiten von örtlich mehr als 160 Kilometern pro Stunde überquert. Der höchste Wert wurde in der Nacht zum Samstag mit rund 162 Kilometern pro Stunde am Nordsee-Leuchtturm "Alte Weser" gemessen, wie der DWD mitteilte.