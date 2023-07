Gesetzentwürfe zu Sterbehilfe im Bundestag gescheitert

Abstimmung im Bundestag Keine Mehrheit für Gesetzentwürfe zu Sterbehilfe Stand: 06.07.2023 13:13 Uhr

Die Hilfe bei Selbsttötung wird in Deutschland weiterhin nicht gesetzlich geregelt. Im Bundestag scheiterten beide Gesetzentwürfe zur Neuregelung. Eine große Mehrheit der Abgeordneten sprach sich aber für die Stärkung der Suizidprävention aus.

Das Ringen um gesetzliche Regelungen zur Sterbehilfe geht weiter. Im Bundestag konnte keiner der beiden zu dem Thema vorgelegten Gesetzesentwürfe die erforderliche Mehrheit unter den Abgeordneten erzielen.

Die beiden im Bundestag vorgelegten Gesetzesentwürfe wollten im Betäubungsmittelgesetz festschreiben lassen, dass es legal ist, tödliche Medikamente für einen assistierten Suizid verschrieben werden dürfen. Allerdings sahen die Vorschläge unterschiedlich hohe Hürden für diesen Schritt vor.

Erster Gesetzentwurf mit strengen Hürden für Sterbehilfe

Der erste Entwurf stammte von dem SPD-Politiker Lars Castellucci und dem CDU-Abgeordneten Ansgar Heveling und wurde von weiteren Abgeordneten von Grünen, FDP und Linkspartei unterstützt. Grundsätzlich sollte die sogenannte geschäftsmäßige Sterbehilfe laut dieses Vorschlags erneut unter Strafe gestellt werden und nur unter strengen Bedingungen erlaubt sein. Verstöße sollten auch künftig mit einer Haftstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden können.

Betroffene sollten sich unter anderem mehrfach einer psychiatrischen oder psychotherapeutischen Begutachtung unterziehen, sich zusätzlich ärztlich beraten lassen und erst eine gewisse Zeit nach diesen Schritten den begleiteten Suizid in Anspruch nehmen können. So sollte ausgeschlossen werden, dass die Entscheidung der Betroffenen beispielsweise durch eine psychische Erkrankung beeinflusst wird.

In der Abstimmung über diesen Entwurf votierten 304 Parlamentarier für diesen Entwurf, 363 stimmten dagegen.

Zweiter Vorschlag setzt auf umfassendes Beratungsnetz

Den zweiten Gesetzentwurf legte eine Gruppe um Katrin Helling-Plahr von der FDP, Grünen-Politikerin Renate Künast und weiteren Parlamentariern von SPD und Linkspartei vor. Sie strebten an, das Recht auf Sterbehilfe grundsätzlich aus dem Strafrecht herauszunehmen und setzten auf ein breitgefächertes Beratungsnetz.

Doch auch dieser Vorschlag scheiterte in der Abstimmung mit 287 Ja-Stimmen zu 375 Gegenstimmen.

Bundesverfassungsgericht hatte Verbot 2020 gekippt

Die gesetzliche Regulierung der Sterbehilfe ist notwendig, nachdem das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2020 das Verbot der sogenannten geschäftsmäßigen Sterbehilfe im Strafgesetzbuch gekippt hatte. Aus Sicht der Richter umfasst das Recht auf selbstbestimmtes Sterben auch die Möglichkeit, Hilfe beim Suizid in Anspruch zu nehmen.Damit ist der Suizid in Deutschland ebenso wie die Beihilfe grundsätzlich legal. Das Gericht empfahl jedoch, die Voraussetzungen für die Sterbehilfe per Schutzkonzept zu regulieren.

Große Mehrheit für Gesetz zur Suizidprävention

Nach den beiden Abstimmungen sprach sich der Bundestag mit großer Mehrheit für ein Gesetz zur Suizidprävention aus. 688 Abgeordnete stimmten für einen entsprechenden Antrag von zwei Gruppen von Abgeordneten aus verschiedenen Fraktionen.

Darin fordern sie die Bundesregierung auf, im kommenden Jahr einen entsprechenden Entwurf und eine Strategie für die Suizidprävention vorzulegen. Die Regelung solle unter Einbeziehung etwa der Telefonseelsorge oder sozialpsychiatrischer Dienste einen bundesweiten Suizidpräventionsdienst etablieren. Menschen mit Suizidgedanken wie auch ihren Angehörigen sollten online und unter einer bundeseinheitlichen Telefonnummer ein sofortiger Kontakt ermöglicht werden. Ferner solle die Forschung ausgebaut werden.

Der Antrag verweist darauf, dass sich 2021 insgesamt 9215 Menschen das Leben nahmen.