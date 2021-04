Sputnik-V-Kauf Spahn will mit Russland reden - ohne die EU

Gesundheitsminister Spahn will sich in bilateralen Gesprächen mit Russland um Lieferungen des Impfstoffs Sputnik V bemühen - ohne Einbindung der EU. Bayerns Vorpreschen bei dem Vakzin sorgt derweil für Kritik.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat bilaterale Gespräche mit Russland über mögliche Lieferungen des Corona-Impfstoffs Sputnik V angekündigt.

Die EU-Kommission habe gestern bei Beratungen der EU-Gesundheitsminister erklärt, ihrerseits keine Verträge über Impfstoff-Lieferungen aus Russland abschließen zu wollen. Er habe daraufhin "für Deutschland im EU-Gesundheitsministerrat auch erklärt, dass wir dann mit Russland bilateral reden werden", sagte Spahn im WDR.

Zuerst muss die Zulassung da sein

Man müsse aber sehr aufpassen, dass dies nicht zu einer "Fata-Morgana-Debatte" werde, so Spahn. Zunächst gehe es um die Zulassung durch die Europäische Arzneimittelagentur EMA. Dafür müsse Russland Daten liefern. Solange dies nicht geschehe, könne es keine Zulassung geben. Die zweite Frage sei dann die der Bestellung, sagte Spahn.

Um in der aktuellen Lage "wirklich einen Unterschied zu machen", müsste die Lieferung schon in den nächsten zwei bis vier, fünf Monaten kommen. "Ansonsten haben wir so oder so mehr als genug Impfstoff." Spahn erwarte deshalb von Russland verbindliche Aussagen dazu, wann welche Menge konkret nach einer Zulassung auch Deutschland erreichen könnte.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff begrüßte Spahns Ankündigung, einen Vorvertrag zum Ankauf von Sputnik V anzustreben. Das sei "der richtige Weg", sagt der CDU-Politiker der Nachrichtenagentur Reuters. "Ich habe immer gesagt, dass entweder die EU oder die Bundesregierung hier vorangehen sollten." In Deutschland sei der Bund für die Impfstoffbeschaffung zuständig.

Kritik an Söders Alleingang

Das könnte als Seitenhieb gegen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder verstanden werden, der beim russischen Impfstoff gestern vorgeprescht war. Söder hatte in München angekündigt, noch am gleichen Tag einen Vorvertrag mit dem Hersteller von Sputnik V abzuschließen. Nach der Zulassung in Europa solle ein Kontingent von rund 2,5 Millionen Dosen an den Freistaat gehen.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil äußerte im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF Kritik an Bayerns Vorgehen. "Wir halten uns an das vereinbarten Verfahren", sein Land werde Sputnik V nicht im Alleingang bestellen.

Mit Blick auf Söder sagte der SPD-Politiker: "Dass das ausgerechnet derjenige Kollege macht, der ansonsten mit markigen Worten immer ein betont einheitliches Verhalten in der Pandemie-Bekämpfung fordert, das spricht doch für sich."

"Egoistische und unsolidarische Alleingänge"

Auch Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens kritisierte Bayerns Vorpreschen: "Was wir nicht brauchen, sind egoistische und unsolidarische Alleingänge einzelner Bundesländer", sagte Behrens dem "Weser-Kurier". Wenn der Impfstoff von der EMA zugelassen sei, sollte er auch für alle Menschen in Deutschland eingesetzt werden können. Der Bund habe den Auftrag, für alle 16 Bundesländer verteilt auf die Bevölkerungsanteile genügend Impfstoff zu besorgen.

Der Co-Vorsitzende der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, übte ebenfalls scharfe Kritik am Vorgehen Söders und forderte die Bundesregierung zum Eingreifen auf. "In einer Krise braucht es zuerst Solidarität und nicht grenzenlosen Egoismus für die eigene Karriere", sagte er dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland". Einen Wettlauf um Impfstoffe zwischen den Bundesländern dürfe es nicht geben. "Wir brauchen eine nationale Kraftanstrengung beim Impfen, aber keine bayerische Kraftmeierei", so Bartsch.

STIKO: Nicht überzeugt vom "bayerischen Alleingang"

Etwas zurückhaltender aber ebenfalls skeptisch äußerte sich der Vorsitzende der ständigen Impfkommission, STIKO, Thomas Mertens. Prinzipiell sei es gut, dass man jetzt versuche, sich Impfstoff zu sichern, sagte Mertens im Morgenmagazin. Doch wenn dies jetzt wieder als "bayerischer Alleingang" geplant sei, "bin ich davon nicht so sehr überzeugt".

Die bislang publizierten Daten über Sputnik V sähen "sehr gut" aus, sagte Mertens. Er wisse aber nicht, was der EMA noch an zusätzlichen Daten vorliege. "Wenn der Impfstoff geprüft und zugelassen wird, hätte ich persönlich auch nichts gegen den Einsatz des Impfstoffes einzuwenden."