Fahrplan zur SPD-Spitze

Von den 23 Regionalkonferenzen haben die 14 verbliebenen Kandidaten mehr als Hälfte bereits geschafft. Sieben stehen noch aus. Letzte Station der Deutschlandtour ist Münschen am 12. Oktober. Danach wird abgestimmt - vom 14. bis 25. Oktober kann jedes SPD-Mitglied seine Stimme online oder per Brief abgeben. Am 26. 10. wird das Ergebnis veröffentlicht. Bekommt kein Duo mehr als 50 Prozent der Stimmen, gibt es vom 19. bis 29. November eine Abstimmung zwischen Platz 1 und Platz 2. Auf dem Parteitag vom 6. bis 8. Dezember soll dann die neue Spitze formell bestätigt werden.