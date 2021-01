Der Lockdown ist gerade in die Verlängerung bis Ende Januar gegangen - doch damit ist es dem Bundesgesundheitsminister zufolge nicht getan: Er rechnet mit Einschränkungen auch im Februar. Die Opposition fordert eine Perspektive.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hält Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eine Verlängerung des Lockdowns im Februar für notwendig. "Wir werden noch Beschränkungen brauchen", sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Es werde am 1. Februar nicht möglich sein, alle Maßnahmen zu lockern.

Es sei von Anfang an klar gewesen, dass das ein harter und schwieriger Winter werde, sagte Spahn. Virus-Mutationen wie in Großbritannien seien eine zusätzliche Herauforderung. Für die nächsten Wochen heiße das, weiter Kontakte reduzieren. "Das geht jetzt tatsächlich noch zwei, drei Monate, und dann wird das Impfen Zug um Zug einen echten Unterschied machen."

Dem Vorstoß des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, eine Impfpflicht für Pflegekräfte einzuführen, erteilte Spahn eine Absage. Der Minister kündigte zudem an, dass zur Eindämmung der Corona-Mutante, die sich in Großbritannien ausbreitet, weitere Einreisebeschränkungen und Testungen beschlossen werden sollen. Das Kabinett will der Nachrichtenagentur Reuters zufolge heute einen entsprechenden Gesetzentwurf beschließen. Darüber hinaus wird Spahn zufolge in dieser Woche verordnet, dass viel mehr untersucht wird, inwieweit Mutationen vorkommen.

Opposition fordert Stellungnahme

Linkspartei und FDP forderten von der Bundesregierung eine klare Perspektive bei den Corona-Regeln. "Wir erwarten einen Stufenplan: Wie kommen wir raus aus dieser Situation", sagte FDP-Chef Christian Lindner im Doppelinterview mit Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch bei RTL und ntv. Bartsch erklärte, insbesondere für Eltern, die aktuell doppelt belastet seien, müsse es eine Perspektive geben.

Auch zur Impfstoffbeschaffung müsse die Regierung Stellung nehmen. "Offensichtlich sind die Bestellungen - und ich bin sehr für eine europäische Beschaffung - nicht so gemacht worden, wie es möglich gewesen wäre. Das muss aufgeklärt werden", sagte Bartsch.

RKI: 19.600 neue Fälle binnen 24 Stunden

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen bleibt weiter auf einem hohen Niveau: Das Robert Koch-Institut meldete 19.600 neue Fälle binnen 24 Stunden in Deutschland. Das sind rund 1600 weniger als am Mittwoch vor einer Woche. Allerdings sind die Zahlen derzeit nur bedingt vergleichbar, weil es rund um den Jahreswechsel laut RKI zu Verzögerungen bei den Tests und den Datenübermittlungen gekommen sein dürfte.

Binnen 24 Stunden wurden zudem 1060 weitere Todesfälle gemeldet, die in Verbindung mit Corona stehen, wie das RKI weiter mitteilte. Der Höchststand von 1188 Todesfällen war am Freitag gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz - die Zahl der Fälle pro 100.000 Einwohner - fiel auf 155 von zuletzt 164. Insgesamt sind nun mehr als 1,953 Millionen Ansteckungen bestätigt und 42.637 Todesfälle in Verbindung mit dem Virus registriert. Als genesen gelten mehr als 1,596 Millionen Menschen.