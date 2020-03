Coronavirus Bayern verhängt Ausgangsbeschränkungen

Bayern hat aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus eine zweiwöchige Ausgangsbeschränkung verhängt. "Wir müssen jetzt handeln", sagte Ministerpräsident Söder.

Zur Eindämmung des Coronavirus hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder weitreichende Ausgangsbeschränkungen für den ganzen Freistaat angekündigt. Dies gelte ab Freitagnacht, 24 Uhr, für vorläufig zwei Wochen, kündigte Ministerpräsident Markus Söder an. Zu viele Menschen seien noch immer draußen in Gruppen unterwegs. Dies sei nicht zu akzeptieren.

Das Verlassen der eigenen Wohnung ist ab Samstag nur noch bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt. Dazu zählen unter anderem der Weg zur Arbeit, notwendige Einkäufe, Arzt- und Apothekenbesuche, Hilfe für andere, Besuche von Lebenspartnern, aber auch Sport und Bewegung an der frischen Luft - dies aber nur alleine oder mit den Personen, mit denen man zusammenlebt.

Söder: "Müssen jetzt handeln"

Corona habe das Land fest im Griff, so Söder. "Wir müssen jetzt handeln", sagte er. Es sei in den vergangenen Tagen viel getan worden, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, doch es sei noch viel mehr nötig. "Wir fahren das öffentliche Leben nahezu vollständig herunter", sagte der Regierungschef.

Es gehe der Landesregierung aber nicht darum, alles zuzusperren und einen "Lagerkoller" bei den Menschen zu verursachen. "Frische Luft tut gut", sagte Söder. Sport im Freien und Spaziergänge sind weiterhin erlaubt. Allerdings dürfe es keine Menschenansammlungen mehr geben. Die Polizei werde dies kontrollieren. Wer gegen die Vorgaben verstoße, müsse mit hohen Bußgeldern rechnen.

Appell an Arbeitgeber

Auch könne jeder nach wie vor zur Arbeit gehen, insofern dies notwendig sei und nicht von zu Hause aus gemacht werden könne. Söder appellierte an die Arbeitgeber, Mitarbeitern Arbeit von zuhause zu ermöglichen und an den Arbeitsstätten für nötige Sicherheitsabstände unter den Menschen zu sorgen. Weitergehende Maßnahmen seien zudem denkbar. Söder appellierte an alle Bürger: "Bleiben Sie zu Hause."

"Wir müssen versuchen, die Welle der sprunghaften Infektionen zu brechen", begründete Söder die Ausweitung der Einschränkungen. Die Entwicklung dürfe nicht verschleppt werden. Schulen und Kindergärten waren in Bayern bereits Anfang der Woche geschlossen worden. Auch zahlreiche Geschäfte dürfen nicht mehr öffnen.

Inwieweit der Bund dem Beispiel Bayerns folgen wird, ist offen. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird mit den Ministerpräsidenten der Länder am Sonntag über die Notwendigkeit weiterer Schritte beraten.