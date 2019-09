In Deutschland muss mehr getan werden, um Kinder vor sexueller Gewalt zu schützen. Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Rörig, nennt vor allem die Situation an Schulen problematisch.

Von Isabel Reifenrath, ARD-Studio Berlin

Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, fordert, dass mehr für den Schutz für Kinder vor sexueller Gewalt getan werden muss. Er hat den Abschlussbericht des Deutschen Jugendinstituts zur Umsetzung von Schutzkonzepten in Schulen, Heimen und Kitas vorgestellt.

So haben 22 Prozent der Kitas umfassende Schutzkonzepte, damit doppelt so viele wie noch vor sechs Jahren - auch Heime und Internate sind gut aufgestellt. Sorgen machen Rörig aber die Schulen. Nur 13 Prozent der Schulen in Deutschland haben ein Konzept, wie sie auf sexuelle Gewalt reagieren. Rörig fordert deshalb:

"Es ist so wichtig, dass betroffene Schülerinnen und Schüler in ihrer Schule vertrauensvolle Ansprechpersonen finden und Lehrerinnen und Lehrer wissen, was sie bei Vermutung und Verdacht auch tatsächlich tun können."

Sexueller Missbrauch von Kindern: Studie sieht mangelnden Schutz an Schulen

tagesschau 16:00 Uhr, 04.09.2019, Hanni Hüsch, ARD Berlin





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-590765~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Zunehmende Gewalt unter Kindern

In jeder Schulklasse seien ein bis zwei Kinder von sexueller Gewalt betroffen - am häufigsten kommen die Täter aus dem Familienumfeld. Was aber auch zunehme, sei sexuelle Gewalt, die die Kinder sich gegenseitig antun. Fotos aus dem Internet oder Selfies werden in den Klassen per Smartphone verschickt. Auch Übergriffe nehmen zu. Der Missbrauchsbeauftragte fordert deshalb die Landesregierungen auf, aktiv zu werden:

"Ich plädiere dafür, dass die Schulgesetze reformiert werden und dass in die Schulgesetze hineingeschrieben wird, dass Schulen verpflichtet sind, Schutzkonzepte gegen sexuelle Gewalt einzuführen."

Dreistellige Millionensumme für Prävention nötig

Er sprach sich auch dafür aus, dass sich die Länder selbst verpflichten, den Schulen dafür zusätzliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Jedes Bundesland hat sein eigenes Schulgesetz, deshalb sind die Länder zuständig. Rörig geht davon aus, dass eine dreistellige Millionensumme nötig wäre, um wirklich umfassend gegen sexuelle Gewalt vorzugehen. Zusätzliche Polizisten und die technische Ausstattung, die zur Aufklärung nötig sind, seien da noch gar nicht eingerechnet.

Die Experten des Jugendinstituts raten allen Einrichtungen, auch kirchlichen, sich mit sexueller Gewalt auseinanderzusetzen. Mitarbeiter zu schulen, Ansprechpartner zu schaffen, Verhaltensregeln aufzuschreiben und auch Hilfsangebote zu machen. Sabine Walper ist die Forschungsdirektorin des Jugendinstituts. Sie sagt, was die Einrichtungen brauchen: Netzwerke, aber auch Vorgaben, Verbindlichkeiten des Gesetzgebers und Trägers.

Verunsicherung bei Schulen

Problematisch sei die personelle und finanzielle Ausstattung in vielen Einrichtungen. Gerade in Schulen seien auch oft die Reaktionen der Eltern ein Problem. Sie hätten oft Angst, dass Präventionsmaßnahmen nur eingeführt werden, wenn es bereits sexuelle Übergriffe gegeben hat. Die Schulen seien deshalb verunsichert.

Nur aktiv zu werden, wenn schon etwas passiert ist, sei aber falsch, sagt der Missbrauchsbeauftragte Rörig. Wie unbequem er mit seinen Forderungen sei, wisse er. Von allein und zum Minimaltarif werde es aber keinen Schutz vor sexueller Gewalt geben.

Prävention von sexueller Gewalt in Deutschland mangelhaft

Isabel Reifenrath, ARD Berlin

04.09.2019 15:15 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.