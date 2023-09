Nach Sportunfall Scholz sagt Wahlkampfauftritt in Hessen ab Stand: 02.09.2023 21:28 Uhr

Der Wahlkampfauftakt in Hessen muss ohne Olaf Scholz stattfinden. Der Kanzler sei beim Joggen gestürzt und habe sich Prellungen zugezogen, teilte eine Regierungssprecherin mit. In der kommenden Woche will Scholz aber wieder durchstarten.

Wegen einer Sportverletzung hat Bundeskanzler Olaf Scholz für Sonntag geplante Wahlkampftermine in Hessen abgesagt. Er sei beim Joggen gestürzt und habe sich Prellungen im Gesicht zugezogen, teilte eine Sprecherin der Bundesregierung mit. Seine Termine in der kommenden Woche seien davon nicht betroffen.

Für Sonntag war Scholz in Bad Homburg beim Wahlkampfauftakt der SPD Hessen mit Nancy Faeser erwartet worden. Die Bundesinnenministerin ist Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten bei der Landtagswahl am 8. Oktober an. Der Auftakt findet nach Angaben des SPD-Landesverbands aber wie geplant statt. Verteidigungsminister Boris Pistorius werde sie begleiten, hieß es.

Zunächst hatte die "Frankfurter Rundschau" berichtet, dass Scholz wegen eines Sportunfalls einen Bürgerdialog in Heringen abgesagt habe. Die Zeitung zitierte den SPD-Abgeordneten Michael Roth mit den Worten, dem Bundeskanzler "geht es nicht so gut".