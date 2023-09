Bundeskanzler ohne Augenklappe Scholz verabschiedet sich vom Piraten-Look Stand: 12.09.2023 13:18 Uhr

Der Kanzler hatte sich Memes gewünscht und sie bekommen, doch damit ist jetzt Schluss: Die Gesichtsverletzungen nach einem Sportunfall sind so weit abgeheilt, dass Scholz wieder ohne Augenklappe auftreten kann.

Anderthalb Wochen nach seinem Jogging-Unfall hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz erstmals wieder ohne Augenklappe präsentiert. Bei einer Rede auf dem Friedenstreffen der katholischen Gemeinschaft Sant'Egidio in Berlin trat der Regierungschef ohne das medizinische Accessoire auf.

Prellungen und Abschürfungen im Gesicht sind weitestgehend abgeheilt, lediglich Spuren der Blessuren sind noch unter dem rechten Auge und an der Nasenspitze zu sehen. Noch am Wochenende beim G20-Gipfel in Indien hatte sich der Kanzler mit Augenklappe gezeigt. Diese hatte der 65-jährige tragen müssen, nachdem er beim Joggen gestürzt und auf das Gesicht gefallen war.

"Bin gespannt auf die Memes"

Der etwas verwegene Piraten-Look des Bundeskanzlers hatte nach dem Unfall für große Aufmerksamkeit insbesondere in den sozialen Medien gesorgt. Scholz selbst hatte den neuen Look auf der Plattform X präsentiert und dazu geschrieben: "Wer den Schaden hat… Bin gespannt auf die Memes." Memes sind in den sozialen Medien verbreitete Bilder mit oft humoristischen Kommentaren. Davon gab es dann auch reichlich, unter anderem mit Bezug zu Piratenfilmen.

So verbreiteten sich etwa bearbeitete Bilder des Kanzlers mit Piratenhut und einem Papagei auf der Schulter. Die Piratenpartei kommentierte auf X: "Wir sind Kanzler!" Und Scholz' eigene Bundestagsfraktion schrieb zu dessen Bemerkung "Das Thema Kernkraft ist in Deutschland ein totes Pferd" und dem Scholz-Foto: "Ihr solltet das Pferd mal sehen."

Spötter rieten dem Kanzler sogar, die Augenklappe dauerhaft zu tragen, um sein Äußeres prägnanter zu gestalten.