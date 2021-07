Nach der Flutkatastrophe Schweigemoment und Seuchengefahr

Mit Glockenschlägen und zehn Minuten Schweigen haben die Menschen im Kreis Ahrweiler der Opfer der Hochwasserkatastrophe gedacht. Amtsärzte warnen vor Versorgungsmängeln und Seuchengefahr.

Für die Opfer und Betroffenen der Flut hat es einen zehnminütigen Schweigemoment im Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz gegeben. Landrat Jürgen Pföhler hatte alle Bürgerinnen und Bürger des Kreises gebeten, am Abend um 19.50 Uhr innezuhalten und der Opfer der Katastrophe zu gedenken. Die Kirchen wurden gebeten, den Gedenkmoment mit einem Läuten der Kirchenglocken zu begleiten.

Gesundheit der Bevölkerung "massiv bedroht"

Auch zwei Wochen nach den verheerenden Fluten in Rheinland-Pfalz kritisieren Amtsärzte erhebliche Mängel in der medizinischen Grundversorgung in den Hochwassergebieten.

Die Situation sei "nach wie vor erschreckend" und in den betroffenen Regionen herrsche Seuchengefahr, sagte die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Ute Teichert, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Gesundheit der Bevölkerung in den Katastrophengebieten sei "massiv bedroht, weil die Infrastruktur nicht funktioniert". Unter anderem seien in einigen Orten Krankenhäuser und Praxen zerstört worden.

Teichert, die bis 2012 das Gesundheitsamt im flutbetroffenen Landkreis Ahrweiler leitete, erklärte, dass viele Menschen ohne dringend benötigte Medikamente auskommen müssten. Das sei besonders für Menschen mit Krankheiten wie Diabetes oder Herzleiden ein großes Problem, hieß es in dem Zeitungsbericht. Nun sei es wichtig, mobile Arzteinheiten zu organisieren und in die Orte zu bringen.

Das Hochwasser vom 14. Juli hatte das Ahrtal besonders schlimm getroffen. Mindestens 134 Menschen starben, 73 gelten noch als vermisst.