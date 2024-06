Verwaltungsgericht Gelsenkirchen AfD darf Grugahalle doch für Parteitag nutzen Stand: 14.06.2024 10:30 Uhr

Die Stadt Essen wollte verhindern, dass die AfD ihren Parteitag in der dortigen Grugahalle abhält. Ein bereits bestehender Mietvertrag wurde gekündigt. Dagegen hat die Partei geklagt - und nun Recht bekommen.

Mit der Entscheidung darf die AfD ihren Bundesparteitag Ende Juni in der Grugahalle abhalten. Die Partei hatte gegen die Kündigung des Mietvertrages geklagt und nun Recht bekommen.

Stadt Essen kann in nächste Instanz

Gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen kann die Stadt Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht einlegen. Ob sie das tun wird, ist derzeit unklar.

Die Stadt Essen wollte verhindern, dass die AfD ihren Bundesparteitag in Essen abhält. Sie sollte als Zusatz zum Mietvertrag eine Selbstverpflichtung unterschreiben, dass in Essen keine strafbaren Handlungen und Äußerungen verbreitet werden, wie zum Beispiel Nazi-Parolen.

Selbstverpflichtung rechtswidrig

Die AfD nannte die Forderung rechtswidrig. Es sei ihr "ureigenstes Interesse, dass niemand auf unseren Parteitagen Straftaten begeht – das gilt erst recht für rechtsextreme Parolen".

Gegen das Treffen haben viele Organisationen Widerstand angekündigt. Die Polizei rechnet mit mehreren Zehntausend Teilnehmern bei Gegendemonstrationen.

Am Montag ist ein weiteres Verfahren vor dem Essener Landgericht angesetzt. Die AfD hatte dort gegen die Selbstverpflichtung geklagt und will per einstweiliger Verfügung erreichen, dass sie die Grugahalle für den Parteitag nutzen darf, ohne die Selbstverpflichtung unterschreiben zu müssen.

