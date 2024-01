Protest in Köln Tausende demonstrieren gegen Rechts Stand: 16.01.2024 21:33 Uhr

Nach Protesten in Berlin und Leipzig haben sich am Abend auch in Köln Tausende Demonstranten versammelt. Auslöser waren die zuletzt veröffentlichen Recherchen eines Geheimtreffens von AfD-Mitgliedern mit Rechtsextremen.

Von Estella Mazur

Unter dem Motto "Bündnis gegen Rassismus" hatten Privatpersonen die Demonstration kurzfristig angemeldet - ursprünglich mit rund 1.000 Teilnehmern. Diese Zahl wurde schon vor Demostart nach oben auf 7.000 Teilnehmer korrigiert. Doch am Abend strömten immer mehr Menschen auf den zentralen Heumarkt in der Kölner Innenstadt.

Zugweg musste kurzfristig geändert werden

Dort versammelten sich offenbar mehrere zehntausend Menschen, wie die Polizei dem WDR bestätigte. Deshalb wurde entschieden, den Demonstrationsweg Richtung Neumarkt zu verlegen. Für die Abschlusskundgebung geht es über die Rheinbrücke nach Deutz. Mit Verkehrsverzögerungen in der Innenstadt muss gerechnet werden.

Auslöser Correctiv-Enthüllungen

Auslöser für die Groß-Demo waren die zuletzt veröffentlichen Recherchen eines Treffens unter anderem von Mitgliedern der AfD, der Werteunion, Identitären Bewegung, aber auch einflussreichen Unternehmern und Rechtsextremen. Dort wurden Geheimpläne besprochen, Millionen Menschen aus Deutschland zu vertreiben, darunter Asylbewerber und Deutsche mit Migrationshintergrund.