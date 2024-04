Netz in Brandenburg ausgelastet In Oranienburg wird der Strom knapp Stand: 16.04.2024 17:27 Uhr

Keine neuen Unternehmen, keine großen Verbraucher - in der brandenburgischen Stadt Oranienburg ist das Stromnetz komplett ausgelastet. Die Bundesnetzagentur spricht von einem Einzelfall und von "Fehleinschätzungen bei der Planung".

Oranienburg fehlen Kapazitäten für weitere Anschlüsse an Hochspannungsnetz

Stadtwerke genehmigen vorübergehend keine Anmeldungen von Hausanschlüssen

besonders betroffen sind Kernstadt und Ortsteil Sachsenhausen

Bundesnetzagentur prüft, warum Netz nicht vorausschauend ertüchtigt wurde

neues Umspannwerk soll 2026 fertiggestellt werden

Wer einen neuen Stromanschluss in Oranienburg (Oberhavel) benötigt, wird sich wohl gedulden müssen. Denn die Stadtwerke haben bekannt gegeben, dass Anmeldungen von Hausanschlüssen vorübergehend nicht mehr genehmigt werden können. Grund dafür ist eine fehlende Kapazität für weitere Anschlüsse an das Hochspannungsnetz in Oranienburg. Es erfolgte demnach außerdem eine Meldung an die Bundesnetzagentur sowie den Landkreis Oberhavel.



"Die Versorgungsmöglichkeiten in der Stadt Oranienburg [sind] ausgeschöpft", sagte Peter Grabowsky, Geschäftsführer der Stadtwerke laut Mitteilung am Mittwoch. Bereits vor mehr als einem Jahr habe man nach eigener Aussage zusätzliche Kapazität am Umspannwerk des vorgelagerten Hochspannungsnetzbetreibers – dem Stromnetz in Oranienburg – angefragt. Diese konnten jedoch nicht bereitgestellt werden.

"Um das Stromnetz in Oranienburg weiter stabil zu halten, können die Stadtwerke ab sofort keine Neuanmeldungen oder Leistungserhöhungen von Hausanschlüssen mehr genehmigen", heißt es in der Mitteilung. Das betreffe beispielsweise auch die Anschlüsse für Wärmepumpen und Autoladesäulen, sowie neu geplante Gewerbe- und Industrieflächen. Besonders betroffen seien die Kernstadt sowie der Ortsteil Sachsenhausen.



Die Folgen spüren schon jetzt Firmen vor Ort. "Das ist schon ein herber Einschnitt für den Wirtschaftsstandort, wenn in naher Zukunft nicht angesiedelt werden kann", sagte Christian Streege vom Regionalcenter Oberhavel der Industrie- und Handelskammer (IHK) dem rbb. Viele Unternehmen wollen sich ansiedeln, bestehende Firmen erweitern. "Eine Stromknappheit, wie sie gerade ausgegeben wurde, ist ein Totschlagargument für den Standort", so Streege.



Wer bereits einen laufenden Vertrag mit den Stadtwerken hat, brauche sich aber keine Sorgen machen. Der aktuelle Bedarf könne gedeckt werden, für weitere Bedarfe sei man im Gespräch mit dem Netzbetreiber Edis. "Der Strombedarf unserer wachsenden Stadt hat sich enorm entwickelt, schneller, als es in der Vergangenheit vorausgesehen wurde", sagte Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos), der an den Gesprächen mit Edis beteiligt war.



Oranienburg zählt derzeit knapp 47.700 Einwohner, im Jahr 2000 waren es noch knapp 30.000 Einwohner, 2010 etwas mehr als 40.000. In den kommenden Jahren will und wird die Stadt auf 50.000 Menschen anwachsen. Neue Bauprojekte wie etwa die "Weiße Stadt" sollen dazu beitragen.

Die Bundesnetzagentur erklärte auf Nachfrage von rbb|24 am Montag, für Netzbetreiber bestehe grundsätzlich die allgemeine Pflicht, Anschlussbegehrende an ihr Netz anzuschließen. Sie dürften nicht mit dem Verweis auf mangelnde Kapazität im Netz abgelehnt oder der Anschluss verzögert werden.



"Netzbetreiber haben ihr Netz vorausschauend zu ertüchtigen, um grundsätzlich Problemen mit mangelnder Kapazität vorzubeugen", so die Bundesnetzagentur. Warum das in Oranienburg anscheinend nicht geschehen sei, solle nun aufgeklärt werden. Die Bundesnetzagentur habe die Stadtwerke um weitere Informationen gebeten. "Daher kann derzeit noch keine Stellungnahme in dieser Sache abgegeben werden", heißt es in der Antwort.



In der Zwischenzeit suchen die Stadtwerke gemeinsam mit dem Netzbetreiber Edis nach Möglichkeiten, um das Netz vorübergehend zu entlasten. Außerdem wollen sich die Stadtwerke am Dienstag erstmals mit der Bundesnetzagentur dazu beraten.

Oranienburg hat bereits im vergangenen Jahr mit dem Bau eines eigenen Umspannwerks begonnen. Dieses wird voraussichtlich 2026 fertiggestellt werden und soll "eine deutlich erhöhte Stromabnahme aus dem Hochspannungsnetz ermöglichen", teilten die Stadtwerke mit. Für den Neubau habe die Stadtverordnetenversammlung in ihrem Haushaltsbeschluss 13,8 Millionen Euro Eigenkapital zur Verfügung gestellt.



Neubauprojekte für Privat- oder Geschäftshäuser könnten sich in den zwei betroffenen Ortsteilen allerdings in den kommenden zwei bis drei Jahren dennoch verzögern. Burkhard Wilde, Aufsichtsratsmitglied der Stadtwerke, zeigte sich aber optimistisch: "Ich denke, wir werden auch Möglichkeiten finden, um den Kapazitätsengpass zu beseitigen", sagte er laut Mitteilung.

