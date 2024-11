Streit um Krankenhausreform Brandenburger Ministerin im Bundesrat entlassen Stand: 22.11.2024 11:01 Uhr

Brandenburgs Ministerpräsident Woidke hat seine Gesundheitsministerin Nonnemacher entlassen. Grund ist der Streit um die Krankenhausreform. Sie bekam ihre Entlassungsurkunde vor der entscheidenden Bundesratssitzung.

Vor der entscheidenden Abstimmung im Bundesrat über die umstrittene Krankenhausreform hat Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) seine Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) entlassen. Das teilte die Staatskanzlei am Feitag mit.



Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios hat Nonnemacher noch im Bundesrat ihre Entlassungsurkunde bekommen und nimmt nicht mehr an der Sitzung des Ländergremiums teil.



Woidke verhindert damit, dass Nonnemacher sich in der Sitzung am Freitag offiziell gegen die Anrufung des Vermittlungsausschusses ausspricht. Durch eine Anrufung des Gremiums würden sich dringend benötigte finanzielle Hilfen für Brandenburgs Krankenhäuser verzögern, so die Argumentation der Gesundheitsministerin.

Ländliche Regionen befürchten Klinikschließungen

Die Länderkammer entscheidet am Freitag in Berlin, ob sie das noch von der Ampel-Koalition im Bundestag beschlossene Gesetz passieren lässt - oder ob sie es in den gemeinsamen Vermittlungsausschuss mit dem Parlament schickt und die Umsetzung vorerst stoppt. Eine mögliche Verständigung dort wäre angesichts unklarer Mehrheiten im Bundestag und der vorgezogenen Neuwahl ungewiss.



Das Reformgesetz von Bundesgesundheitsminister Lauterbach sieht vor, dass sich Kliniken stärker spezialisieren. Kleinere Standorte sollen weniger Leistungen anbieten und sich auf jene Eingriffe beschränken, die sie gut beherrschen. Vor allem in ländlichen Regionen werden deswegen Krankenhausschließungen befürchtet.



Aktuell gibt es in Brandenburg 54 Krankenhäuser an 66 Standorten. 22 Kliniken sind in öffentlicher, 19 in privater und 13 in freigemeinnütziger Trägerschaft.

Uneinigkeit über Vermittlungsausschuss

Nonnemacher hatte am Mittwoch bei einem Treffen mit Woidke und Innenminister Michael Stübgen (CDU) dafür geworben, das Gesetz in seiner jetzigen Form anzunehmen. Sie verwies dabei unter anderem auf im Bundestag erreichte Verbesserungen für 28 sogenannte Sicherstellungskrankenhäuser in Brandenburg. Diese sichern die Grundversorgung ab.



Die Landräte von Oberhavel und Märkisch-Oderland sowie die Landeskrankenhausgesellschaft warben auf dem Treffen bei Woidke hingegen für die Anrufung des Vermittlungsausschusses. Sie hoffen darauf, dass das Gesetz dort doch noch einmal weiterentwickelt wird und auf finanzielle Verbesserungen bei den Transformationszahlungen an die Kliniken. Woidke hatte erklärt, kurzfristig zu entscheiden, wie Brandenburg im Bundesrat abstimmen werde.

Ministerin war seit 2019 im Amt

Nonnemacher war seit 2019 Ministerin für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg. Zuvor war die studierte Medizinerin zehn Jahre lang Abgeordnete im Landtag.



Nach der Abwahl der Kenia-Koalition bei der Landtagswahl im September war Nonnemacher zuletzt nur noch geschäftsführend im Amt. Die SPD verhandelt derzeit mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) über eine neue Koalition in Brandenburg. Dabei haben sich beide Parteien bereits darauf geeinigt, alle Krankenhausstandorte in Brandenburg erhalten zu wollen.