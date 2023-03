In sieben Bundesländern Bundesweite Razzia im "Reichsbürger"-Milieu Stand: 22.03.2023 09:49 Uhr

Nach ARD-Informationen durchsuchen die Ermittlungsbehörden derzeit in sieben Bundesländern Objekte in Zusammenhang mit dem "Reichsbürger"-Milieu. In Reutlingen wurde dabei ein Polizist laut SWR leicht verletzt. Die Bundesanwaltschaft bestätigte den Vorfall.

Demnach wollte das Spezialeinsatzkommando Baden-Württemberg im Auftrag des Generalbundesanwalts bei einer bis dahin unverdächtigen Person in Reutlingen die Wohnung durchsuchen. Aus Ermittlerkreisen heißt es, dabei habe der Mann geschossen.

Die Bundesanwaltschaft bestätigte den Vorfall und kündigte für den Vormittag eine Erklärung an.

