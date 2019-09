Bundesrat Länder fordern Rauchverbot im Auto

Mehrere Bundesländer fordern ein Rauchverbot in Autos, wenn Minderjährige oder Schwangere unter den Passagieren sind. Sie wollen heute eine entsprechende Initiative im Bundesrat vorstellen.

Im Bundesrat wollen mehrere Länder heute eine Initiative für ein Rauchverbot in Autos vorlegen. Der gemeinsame Vorstoß von Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein fordert, Rauchen zu verbieten, wenn Minderjährige und Schwangere unter den Passagieren sind. Sie verweisen auf Messungen des Deutschen Krebsforschungszentrums, nach denen die Schadstoffkonzentration in verrauchten Autos fünf Mal so hoch sei wie in einer durchschnittlich verrauchten Bar.

Klaus Reinhardt, der Präsident der Bundesärztekammer, hält ein solches Verbot für überfällig. Passivrauchen schade der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen massiv, sagte er: "Es sollte selbstverständlich sein, in ihrer Gegenwart nicht zu rauchen. Wo diese Einsicht fehlt, muss der Staat eingreifen." Die Ärzteschaft begrüße daher den Vorstoß. Er beklagte, Rauchen werde "von einigen unbelehrbaren" immer noch als Ausdruck von Freiheit und Individualität verstanden - "tatsächlich aber ist Rauchen eine Sucht, die Menschenleben kostet."

Die Bundesdrogenbeauftragte Daniela Ludwig sagte, bei der Initiative gehe es um das Signal: "Wer raucht, schadet nicht nur sich selbst, sondern auch anderen."

Gesundheitsminister wartet ab

Vergangenes Jahr hatten sich die Gesundheitsminister der Länder bereits für ein bundesweites Rauchverbot eingesetzt. Die aktuelle Initiative soll im Bundesrat zunächst nur präsentiert und dann in den Ausschüssen beraten werden. In einer folgenden Sitzung könnte der Bundesrat einen Gesetzentwurf beschließen, mit dem sich der Bundestag befassen müsste.

Das Bundesgesundheitsministerium will die Entscheidung des Bundesrats abwarten, bevor es sich äußert. Minister Jens Spahn hatte aber bereits mehrfach betont, sich vernünftigen Vorschlägen zur Reduktion des Tabakkonsums nicht zu verschließen.

In Großbritannien, Italien, Griechenland und Frankreich sind entsprechende Verbote bereits in Kraft. Kritiker bemängeln mangelnde Kontrolle der Regelung.