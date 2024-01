Letzte tagesschau-Sendung Judith Rakers verabschiedet sich "ganz dezent" Stand: 31.01.2024 20:41 Uhr

Nach 19 Jahren hat sich Judith Rakers von der tagesschau verabschiedet. Sie bedankte sich bei den Zuschauern und wurde dann mit Blumen verabschiedet. In Zukunft will sich die 48-Jährige anderen Tätigkeiten widmen.

Letzter Einsatz für die tagesschau: Nachrichtensprecherin Judith Rakers hat sich von den Zuschauern und Zuschauerinnen verabschiedet. Dies wolle sie "ganz dezent" tun, sagte Rakers zum Abschied. "Danke, dass Sie mich in den letzten 19 Jahren immer wieder in Ihr Wohnzimmer gelassen haben", sagte sie am Ende der Sendung.

Seit 2005 stand sie als Sprecherin der tagesschau vor der Kamera. In der Hauptausgabe um 20 Uhr war sie das erste Mal im März 2008 zu sehen.

Die 48-Jährige will sich künftig auf ihre unternehmerische Tätigkeit konzentrieren. Unter anderem hat sie ein Kinderbuch geschrieben. Die Talkshow 3nach9 moderiert Rakers auch in Zukunft, im ARD-Reisemagazin Wunderschön ist sie ebenfalls weiter zu sehen.

"Es ist an der Zeit, den Fokus in meinem Leben auf andere Projekte zu lenken, meine unternehmerische Tätigkeit weiter auszubauen und Neues anzupacken, für das neben dem Nachrichten-Schichtdienst bisher zu wenig Zeit war", sagte Rakers zu ihrem Abschied.

Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur der Gemeinschaftsredaktion ARD-aktuell, die die tagesschau produziert, bezeichnete den Abschied von Rakers als großen Verlust. Sie habe charmant und professionell durch viele Nachrichtenlagen geführt.

Die 20.00-Uhr-Hauptausgabe der tagesschau wird in Zukunft von Jens Riewa, Susanne Daubner, Julia-Niharika Sen, Thorsten Schröder und Constantin Schreiber präsentiert.