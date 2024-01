In eigener Sache Nach 19 Jahren Judith Rakers' letzte tagesschau Stand: 31.01.2024 06:21 Uhr

Seit 2005 stand Judith Rakers für die tagesschau vor der Kamera. Heute Abend spricht sie ihre letzte 20-Uhr-Sendung. Auf eigenen Wunsch tauscht sie das Nachrichtenstudio nun ein - gegen Gemüsebeet und Hühnerstall.

Nach 19 Jahren bei der tagesschau wird Judith Rakers heute Abend ein letztes Mal um 20 Uhr die tagesschau sprechen. Danach will sie sich auf eigene unternehmerische Projekte fokussieren.

"Es ist an der Zeit, den Fokus in meinem Leben auf andere Projekte zu lenken, meine unternehmerische Tätigkeit weiter auszubauen und Neues anzupacken, für das neben dem Nachrichten-Schichtdienst bisher zu wenig Zeit war", sagte sie.

Hühnerstall statt Nachrichtenstudio

Neben dem Fernsehstudio ist Rakers seit Jahren vor allem in ihrem eigenen Garten zu finden, schreibt Bücher unter anderem über Gemüseanbau und produziert unter ihrer eigenen Marke nachhaltige Produkte.

Am Leben auf dem Land gefalle es ihr vor allem "morgens barfuß durch das noch feuchte Gras zum Hühnerstall zu gehen und die frisch gelegten Eier aus den Nestern zu holen, während die Hühner mir freudig entgegengaloppieren", erzählte sie im Interview mit dem HR. "Wenn man abends noch mal die Beete gießen, in der Erde wühlen kann, wenn man was wachsen lassen kann - wenn man von Naturgeräuschen umgeben ist statt von Telefongeräuschen."

Rakers bleibt dem Fernsehpublikum erhalten

Wo sie sich jedoch in zehn Jahren sieht, könne sie noch gar nicht sagen. "Meine Entscheidung, die tagesschau zu verlassen und mich meinen anderen Projekten und Ideen zu widmen, zeigt ja, dass das Leben in Bewegung ist", so Rakers, "und dass es vielleicht gar nicht gut ist, so viele Pläne zu machen, die große Zeiträume umfassen, sondern dass es besser ist, immer wieder in sich reinzuhören und zu fragen 'Was will ich?'"

Ganz verabschiedet Rakers sich allerdings nicht aus dem Fernsehen. Als Moderatorin der Talkshow 3nach9 (Radio Bremen/NDR) und des ARD-Reisemagazins Wunderschön wird sie auch weiterhin regelmäßig im Fernsehen zu sehen sein.

"Das Team schätzt sie als Mensch und Kollegin"

Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur der Gemeinschaftsredaktion ARD-aktuell, die die tagesschau produziert, bezeichnete den Abschied von Rakers als großen Verlust. "Sie ist nicht nur bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern beliebt, auch das gesamte Team schätzt sie als Mensch und Kollegin. Sie hat in den vergangenen 19 Jahren charmant und professionell durch viele Nachrichtenlagen geführt. Ihren Wunsch nach Veränderung respektieren wir und wünschen ihr viel Erfolg auf ihrem Weg."

Seit 2005 stand Rakers als Sprecherin der tagesschau vor der Kamera. In der Hauptausgabe um 20 Uhr war sie das erste Mal im März 2008 zu sehen. Zunächst wird es für sie keine Nachfolge geben. Weitere Sprecherinnen und Sprecher der Hauptausgabe bleiben Jens Riewa, Susanne Daubner, Julia-Niharika Sen, Thorsten Schröder und Constantin Schreiber.