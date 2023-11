Seltenes Naturschauspiel Polarlichter über Deutschland Stand: 06.11.2023 10:36 Uhr

Normalerweise ist das Naturschauspiel vor allem im hohen Norden zu beobachten, doch in der vergangenen Nacht war es auch hierzulande zu sehen: Polarlichter haben den Himmel zum Leuchten gebracht.

Ein seltenes Naturschauspiel hat am Sonntagabend die Blicke auf den Himmel über Deutschland bis nach Slowenien gezogen. In weiten Teilen von Mitteleuropa waren kurz nach 18 Uhr rosarote Polarlichter am Horizont zu bewundern. Im weiteren Verlauf der Nacht auf Montag konnte sich das bunte Himmelsspektakel sogar noch ausweiten und intensivieren.

Obwohl der Anblick vielerorts durch die dichte Wolkendecke etwas getrübt wurde, konnten dennoch rosa, grüne und violette Lichter hinter den Wolken erkannt werden - vor allem in Bayern, Sachsen, Hessen und Nordrhein-Westfalen.

Gesteigerte Aktivität der Sonne

Polarlichter sind üblicherweise in Finnland, Norwegen, Island und auch in Kanada zu sehen, doch seit Jahresbeginn werden sie gehäuft auch in unseren Breiten gesichtet. Erklären lässt sich das mit einer gesteigerten Aktivität der Sonne.

Polarlichter am Nachthimmel über den Bergen am Walchensee in Bayern.

Polarlichter entstehen, wenn geladene Partikel aus der Sonne in die Erdatmosphäre gelangen. Dort kollidieren sie mit Gasmolekülen und erzeugen ein Leuchten in verschiedenen Farben, hauptsächlich in Grün, Rot und Pink. Die Sonne sendet nicht nur bei Sonnenstürmen geladene Teilchen aus. Der stetige Strom von Strahlung und Teilchen heißt Sonnenwind. Zwei bis zwanzig Tage braucht dieser von der Sonne zur Erde.

Wenn die energiegeladenen Teilchen auf das Magnetfeld der Erde prallen, wird dieses an manchen Stellen gequetscht, an anderen nach außen gedehnt. Auf der Erde kann sich der Teilchenregen mit starken Polarlichtern am Himmel bemerkbar machen. Von Zeit zu Zeit speit die Sonne große Mengen hochenergetischer Teilchen aus. Wenn sie die Erde erreichen, zaubern sie Polarlichter an den Himmel.

Für heute Abend stehen die Chancen gut, dass sich das Naturschauspiel wiederholt.