Seltenes Naturschauspiel Deutschland im Schein des Polarlichts Stand: 27.02.2023 10:47 Uhr

Polarlichter brachten den Nachthimmel von Deutschland zum Leuchten. Das seltene Himmelsschauspiel war in Brandenburg und Sachsen-Anhalt besonders gut zu sehen. Es entstand durch viel Glück - dank der Sonne.

Lila, rot und grün: In diesen Farben leuchtete am späten Sonntagabend der Himmel in vielen Teilen von Deutschland.

Das Naturschauspiel war etwa in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen zu sehen, sagt Monika Staesche, die Direktorin des Berliner Planetariums. Besonders gut waren die Lichter an dunklen Orten in Brandenburg und Sachsen-Anhalt zu sehen. In hell erleuchteten Städten wie etwa Berlin oder Hamburg sei es eher unwahrscheinlich einen Blick zu erhaschen.

Eine NDR-Hörerin aus Eckernförde in Schleswig-Holstein erzählte im Radio, dass sie am Abend noch zum Strand gegangen war, weil ihr Sohn per Handy Bilder von Polarlichtern in Dänemark geschickt hatte. Auch sie konnte dann den bunten Himmel bestaunen. "Das war Wahnsinn, das kann ich gar nicht beschreiben. Es war erst nur so ganz eben bei uns zu sehen. Als Schimmer... grün. Aber dann über's Handy, über die Kamera, war es dann ganz toll zu sehen", so die Hörerin.

Bilderflut in sozialen Medien

In den sozialen Medien teilten viele Menschen Bilder der Polarlichter. Die Postings stammen etwa von der Inseln Rügen, aus Flensburg oder Vechta. Das Farbenspiel sei so intensiv gewesen, dass es zeitweise mit bloßem Auge zu erkennen war, schreiben die User.

Sonnensturm sorgt für Polarlichter

Für gewöhnlich sieht man Polarlichter nur im nördlichen Skandinavien oder auf Island. In Deutschland sind sie selten - denn die Voraussetzungen müssen stimmen.

Sonnenstürme sind für das bunte Farbspiel am Himmel verantwortlich, so Monika Staesche vom Berliner Planetarium. Die Sonne schleudert elektrisch geladene Teilchen in Richtung Erde. Gelangen sie dann in die Erdatmosphäre, kommt es zum Leuchten. Für die rund 150 Millionen Kilometer große Entfernung zwischen Sonne und Erde brauchen die Teilchen etwa anderthalb bis zwei Tage.