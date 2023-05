Forderung nach mehr Pflegeplätzen Arbeitgeber für Rechtsanspruch auf Heimplatz Stand: 22.05.2023 09:17 Uhr

Explodierende Kosten, Personalnot, zu wenig Heimplätze: Die Lage in der Altenpflege ist laut Arbeitgeberverband Pflege ernst. Der Verband plädiert für die Einführung eines Rechtsanspruchs auf einen Pflegeplatz.

Der Arbeitgeberverband Pflege fordert die Einführung eines Rechtsanspruchs auf einen Pflegeplatz in Deutschland. "Ein Rechtsanspruch auf einen Pflegeheimplatz würde den politischen Druck erhöhen, die enormen Herausforderungen in der Altenpflege beherzt anzupacken, statt sie zu ignorieren und abzumoderieren, wie dies im Moment geschieht", sagte Verbandspräsident Thomas Greiner der "Rheinischen Post" .

Als Vorbild nannte Greiner das Recht auf einen Kita-Platz. Dadurch werde garantiert, dass Kommunen trotz Fachkräftemangels die flächendeckende Versorgung mit Kita-Plätzen sicherstellten. "Und er zwingt die Politik, tätig zu werden, wenn eine Krise der Versorgung droht", sagte Greiner weiter. Das sei auch für die Altenpflege notwendig.

Engpässe wegen teurer Leiharbeit Warum Heime Pflegebetten unbesetzt lassen Pflegeeinrichtungen belegen nach Recherchen von Report Mainz Betten nicht, obwohl große Nachfrage besteht. mehr

"Zahlreiche Pflegeheime vor der Insolvenz"

Er bezeichnete die Lage in der Altenpflege als ernst. Die Kosten explodierten, die Personallage sei angespannt "und zahlreiche Pflegeheime stehen vor der Insolvenz", sagte Greiner. Darüber hinaus blieben Betten leer, "weil sie wegen des Personalmangels bei gleichzeitig rigiden Personalvorgaben nicht belegt werden dürfen". Leidtragende seien "Pflegebedürftige und ihre Angehörigen, die verzweifelt einen Heimplatz suchen".

Das Statistische Bundesamt hatte Ende Dezember angegeben, dass Ende 2021 fünf Millionen Menschen in Deutschland gepflegt wurden. Experten rechnen deshalb mit einem zusätzlichen Bedarf an Heimplätzen. Laut Bundesamt gab es 2021 in Deutschland rund 16.000 Heime. Laut einer Studie des Spitzenverbandes Zentraler Immobilienausschuss ist jedes Jahr der Bau von 210 bis 390 Heimen erforderlich, um den Bedarf zu decken.

Vorhaben Lauterbachs Was wird aus der Pflegereform? Bisher musste Lauterbach für seine Reformpläne viel Kritik einstecken. Gelingt noch der große Wurf? mehr

Laut Arbeitgeberverband Pflege spitzte sich hat die wirtschaftliche Lage der Heime allerdings zuletzt stark zu: "Wir erleben, dass eine steigende Zahl von Heimbetreibern in existenzielle Nöte gerät. Wenn das so weiterläuft, dann rauscht die Altenpflege in Deutschland in eine Versorgungskatastrophe", hatte Greiner im März erklärt. Es habe seit Jahresbeginn rund 200 Schließungen und Insolvenzen gegeben.