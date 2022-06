Neue Autorenvereinigung Menasse und Yücel führen PEN-Berlin an Stand: 10.06.2022 17:22 Uhr

Auf den Eklat folgt der Neuanfang: Nachdem der Journalist Yücel im Streit das deutsche PEN-Zentrum verlassen hatte, steht er nun mit der Autorin Menasse an der Spitze des neugegründeten PEN Berlin. Damit hat sich das Duo viel vorgenommen.

Die internationale Schriftstellervereinigung PEN ist um einen weiteren Ableger in Deutschland reicher. Rund 150 Mitglieder wählten auf ihrer Versammlung sowie in einer Online-Schalte den Journalisten Deniz Yücel und die Schriftstellerin Eva Menasse an die Spitze des neuen Verbandes PEN Berlin.

Bei der Abstimmung erhielt Menasse 143 von 143 Stimmen, Yücel erhielt 136 Stimmen bei acht Gegenstimmen. Neun Mitglieder wurden für den Vorstand des neuen Vereins bestimmt. Der in Großbritannien inhaftierte Wikileaksgründer Julian Assange wurde umgehend Ehrenmitglied. Er habe das angenommen, hieß es.

Zu den Unterstützern des PEN Berlin zählen unter anderem Daniel Kehlmann, Christian Kracht, Karen Köhler, Lucy Fricke, Ursula Krechel, ebenso Thea Dorn, die das "Literarische Quartett" im ZDF moderiert, Mithu M. Sanyal, Christian Berkel oder Feridun Zaimoglu.

"Kein Club von Gleichgesinnten"

Der neue Verband will laut Yücel auch mit PEN International zusammenarbeiten. Die dafür notwendige Unterstützung gebe es bereits von den Verbänden in Uganda und der Ukraine. "Das ist jetzt kein Club von Gleichgesinnten und das will er auch nicht sein, sondern das ist ein Club von Autorinnen und Autoren in dieser ganzen Bandbreite", sagte Yücel der Nachrichtenagentur dpa. "Wir können als Autorinnen und Autoren, Schriftsteller, Publizisten uns kompetent zu bestimmten Debatten äußern." Als Beispiel nannte Yücel das Thema Meinungsfreiheit und ihre Grenzen.

Auch Menasse erkennt Besonderheiten in der neuen Vereinigung. "Diese große Bandbreite der Stimmen und der Vielfältigkeit, die Mischung von Frauen und Männern, von migrantischer Literatur wie anderer Literatur, allein das alles, was da zusammenkommt aus unserer Liste, kann und wird viel bewirken, zusätzlich zu den vielen prominenten Namen, die wir auch haben", sagte Menasse der dpa.

Keine Konkurrenz zum PEN-Zentrum

Menasse sieht den neuen Verband in Berlin nicht in Konkurrenz zum PEN-Zentrum Deutschland mit Sitz in Darmstadt. Dieser Organisation haben man aber Schwung und Energie voraus, meinte die Schriftstellerin. Yücel war einige Monate lang Präsident des PEN-Zentrums Deutschland. Dort war er nach heftigem Streit zwar im Mai bestätigt worden, hatte das Amt aber anschließend niedergelegt. In der Kritik stand nicht nur sein Führungsstil, sondern auch seine Aussage, dass eine Flugverbotszone über der Ukraine eingerichtet werden müsse.

Das deutsche PEN-Zentrum registrierte die Neugründung mit Gelassenheit. "Wir sehen das als Bereicherung der Arbeit des PEN in dem Bemühen, uns neu aufzustellen", sagte Generalsekretärin Claudia Guderian.