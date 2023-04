Ostermärsche und Ukraine-Krieg Friedensappelle an NATO, Kiew und Moskau Stand: 08.04.2023 16:53 Uhr

Verhandlungen statt weiterer Waffenlieferungen an die Ukraine - so lautet in diesem Jahr die Kernforderung der Ostermarsch-Bewegung. In mehr als 100 Städten gingen dafür Tausende Menschen auf die Straße.

Russlands Krieg gegen die Ukraine hat der Ostermarsch-Bewegung auch in diesem Jahr Zulauf beschert: Bundesweit demonstrierten wie bereits 2022 an mehr als 100 Orten Tausende Menschen für einen Frieden zwischen Moskau und Kiew. Den wohl größten Ostermarsch mit etwa 1500 Friedensbewegten gab es in Berlin. Dort warnten die Veranstalter vor einer Eskalation des Ukraine-Kriegs. Deutschland trage daran eine Mitschuld - durch Waffenlieferungen an die von Russland überfallene Ukraine, "permanente Kriegsrhetorik und durch Schüren von Feindbildern".

Stopp der Waffenlieferungen an die Ukraine gefordert

Ähnlich argumentierte die frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Margot Käßmann, bei einer Kundgebung in Hannover. Vor rund 1100 Demonstranten forderte sie ein Ende der westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine. "Wir wollen nicht, dass die Eskalation weitergetrieben wird und noch mehr Waffen in das Kriegsgebiet geliefert werden", sagte die frühere evangelische Landesbischöfin. Denn durch die militärische Unterstützung Kiews mache sich der Westen "mitverantwortlich für alle die Toten".

Zugleich forderte Käßmann die sofortige Aufnahme von Verhandlungen, um den Konflikt in der Ukraine gewaltfrei zu beenden: "Dann liefern wir Kampfbomber, Kriegsschiffe, vielleicht gar Soldaten und stehen am Rande eines dritten Weltkriegs, der auch mit atomaren Waffen geführt wird. Diese Eskalationsspirale muss sofort beendet werden", warnte die Theologin.

Eine Verhandlungslösung im Ukraine-Krieg scheint derzeit allerdings in weiter Ferne. Russlands Präsident Wladimir Putin setzt nach wie vor darauf, zumindest Teile der Ukraine zu erobern - ungeachtet der massiven Verluste, die seine Armee hinnehmen muss. Und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beharrt seinerseits darauf, dass sich Russland aus allen besetzten ukrainischen Gebieten - inklusive der 2014 von Russland annektierten Krim - zurückziehen muss. Militärexperten rechnen daher nicht damit, dass der Krieg schnell endet.

Ostermärsche in zahlreichen Städten

Auch in weiteren Städten gingen Friedensbewegte auf die Straße: In Bremen zogen laut Polizei etwa 1000 Menschen vom "Friedenstunnel" zum Marktplatz und folgten damit einem Aufruf des Bremer Friedensforums. In der Leipziger Innenstadt nahmen an dem dortigen Ostermarsch nach Angaben des Anti-Kriegs-Forums Leipzig 300 Menschen teil. Mit einer Auftaktkundgebung in Duisburg begann auch der dreitägige Ostermarsch Rhein-Ruhr, der bis Ostermontag durch zahlreiche Städte der Region zieht. Er zählt zu den bundesweit größten und wichtigsten Aktivitäten der Friedensbewegung zu Ostern.