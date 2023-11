An Schule in Offenburg Jugendlicher nach Schusswaffenangriff gestorben Stand: 09.11.2023 17:45 Uhr

Der bei einem Schusswaffenangriff an einer Schule in Offenburg verletzte Schüler, ist tot. Wie die Polizei mitteilte, verstarb er im Krankenhaus. Gegen den gleichaltrigen mutmaßlichen Täter soll Haftbefehl wegen Totschlags erlassen werden.

Nach dem Schusswaffenangriff an einer Offenburger Schule ist ein Schüler gestorben. Das teilten die Polizei und Staatsanwaltschaft am Abend mit. Der Minderjährige sei im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Der gleichaltrige mutmaßliche Täter war nach dem Angriff in einem Klassenzimmer festgenommen worden. Die Ermittler gehen derzeit von einem "persönlichen Motiv" für die Tat aus.

Nach Polizeiangaben gingen am Mittag beim Polizeipräsidium Offenburg mehrere Notrufe ein, wonach in einer Schule der Stadt geschossen worden sei. Wenige Minuten später seien die ersten Einsatzkräfte vor Ort gewesen. In der Schule wurde ein verletzter Jugendlicher gefunden und daraufhin von einem Notarzt behandelt.

Ein anderer Jugendlicher habe zuvor ein Klassenzimmer betreten, sei gezielt auf seinen Mitschüler zugegangen und habe mindestens einen Schuss auf ihn abgegeben. Der Tatverdächtige wurde von einem der Anwesenden bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Antrag auf Haftbefehl wegen Totschlags

Die Leiterin der Staatsanwaltschaft Offenburg, Iris Janke, teilt mit: "Der Tatverdächtige wird noch am heutigen Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg der zuständigen Ermittlungsrichterin zum Erlass eines Haftbefehls wegen Totschlags vorgeführt."

Die Polizei sei mit mehr als 300 Einsatzkräften vor Ort gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung. Zunächst seien die übrigen Schülerinnen und Schüler in ihren Klassenräumen geblieben. Am Nachmittag hätten sie die Schule wieder verlassen können. Schüler und Eltern wurden demnach durch Psychologen und andere Fachleuten betreut.