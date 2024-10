eilmeldung Vor Mecklenburg-Vorpommern Öltanker brennt auf der deutschen Ostsee Stand: 11.10.2024 12:10 Uhr

Der Öl- und Chemikalientanker "Annika" brennt nordöstlich von Kühlungsborn in der Ostsee. Die sieben Besatzungsmitglieder wurden an Land gebracht. Das Tankschiff transportiert 640 Tonnen Öl.

Der 73 Meter lange und zwölf Meter breite Öltanker "Annika" ist nordöstlich von Kühlungsborn in der Ostsee in Brand geraten. Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mitteilte, wurden alle sieben Besatzungsmitglieder vom Schiff gerettet. Ihre Einsatzkräfte seien um kurz nach 09.00 Uhr per Funk alarmiert worden, teilte die Organisation mit.

Nach Angaben des Deutschen Havariekommandos befinden sich etwa 640 Tonnen Öl auf der "Annika", die zwischen Warnemünde und Kühlungsborn in der Mecklenburger Bucht vor Anker liegt. Sie wird zusätzlich von einem Schlepper in Position gehalten.

Drei Schiffe haben laut Havariekommando mit der Brandbekämpfung von außen begonnen. Ebenso seien mehrere Feuerwehrteams mit Hubschraubern auf dem Weg zum Tanker.

Rauchwolke von der Küste aus zu sehen

Der schwarze Rauch des brennenden Schiffes ist den Seenotrettern zufolge bis an die Küste sichtbar. Die Behörden haben sich bislang nicht über mögliche Verletzte geäußert.

Auch über weitere Details und die Ursache des Feuers ist bisher nichts bekannt.

Weitere Informationen in Kürze.