Nach Schiffsunfall Mosel bleibt monatelang gesperrt Stand: 09.12.2024 08:29 Uhr

Ein Frachtschiff hat auf der Mosel bei Müden in Rheinland-Pfalz ein Schleusentor gerammt und schwer beschädigt. Der Fluss bleibt voraussichtlich bis Ende März für den Schiffsverkehr gesperrt.

Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Mosel-Saar-Lahn teilte mit, dass voraussichtlich erst im Frühjahr wieder Schiffe auf der Mosel fahren können. Denn bei dem Unfall am Sonntagmittag seien beide Torflügel der Schleuse vollständig aus ihrer Verankerung gerissen und deformiert worden.

Auch die Antriebszylinder für die beiden Torflügel seien massiv beschädigt. Alle Teile sind laut WSA nicht mehr nutzbar und müssen komplett ersetzt werden. Eine genaue Schadensaufnahme erfolge in den kommenden Tagen.

Schiffe stauen sich auf Mosel

Ein durchgehender Schiffsverkehr ist an der Mosel zurzeit nicht möglich, da an der Staustufe Müden nur diese Schleusenkammer für die Großschifffahrt vorhanden ist. Schon jetzt warten etwa 70 Schiffe auf der Mosel und können den Fluss nicht in Richtung Rhein verlassen. Sie stauen sich den Angaben zufolge zurück bis zur französischen Grenze und der Saar.

Der Frachter ist beschädigt, aber noch schwimmfähig. Das Schiff war laut Wasser- und Schifffahrtsamt auf dem Weg nach Luxemburg.

Unfall beim Einfahren in die Schleuse bei Müden

Laut Wasserschutzpolizei Koblenz rammte das Güterschiff kurz nach 13 Uhr ein Schleusentor als es noch geschlossen war. Aus bisher noch ungeklärter Ursache sei das Schiff "scheinbar nahezu ungebremst" in das Untertor gefahren, teilte das Wasser- und Schiffahrtsamt mit.

Zu diesem Zeitpunkt sei die Schleusenkammer noch in Vorbereitung für die Schleusung gewesen, die Einfahrt noch nicht freigegeben und das Schleusentor noch vollständig geschlossen. Das Schiff sei bei dem Aufprall am Bug beschädigt worden, es sei aber kein Wasser eingedrungen. Der Frachter liegt den Angaben zufolge in der Nähe der Schleuse und ist noch schwimmfähig.

Hydraulikflüssigkeit lief in die Mosel

Bei dem Unfall lief laut Polizei auch Hydraulikflüssigkeit in die Mosel. Die Feuerwehr habe eine weitere Ausbreitung der Flüssigkeit aber verhindern können. Das Schiff hatte den Angaben zufolge etwa 1.500 Tonnen Schrott geladen und war auf der Fahrt zum Hafen Mertert in Luxemburg.

Sendung am Mo., 9.12.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

Mehr zum Thema Schiffsunfälle