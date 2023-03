Parteimitglieder 2022 So viele Grüne "wie nie zuvor" Stand: 01.03.2023 11:24 Uhr

Trotz aller Kompromisse im ersten Jahr der Ampelregierung und Abweichungen vom eigenen Wahlprogramm - die Grünen haben 2022 zugelegt. Die Partei zählt nach eigenen Angaben mittlerweile 126.451 Mitglieder und damit knapp 750 mehr als 2021.

Die Grünen sind weiter auf Wachstumskurs: Die Partei legte im vergangenen Jahr leicht zu, um rund 0,57 Prozent auf 126.451 Mitglieder. Damit hat sich die Zahl der Mitglieder das siebte Jahr in Folge erhöht. Das geht aus einer Statistik der Partei hervor. "Wir sind heute so viele Grüne wie nie zuvor", sagte die Bundesgeschäftsführerin Emily Büning.

Im Vergleich zum Jahr 2021, das im Zeichen des Bundestagswahlkampfes gestanden hatte, fiel der Zuwachs allerdings etwas mager aus. Damals hatten die Grünen bei der Mitgliedschaft rund 17 Prozent hinzugewonnen.

2022: Waffen, Kohle und Flüssiggas

Die Grünen hatten 2022 als Folge des Krieges in der Ukraine eine Regierungspolitik geprägt und mitgetragen, die an vielen Stellen im Wahlprogramm so nicht vorgesehen war. So forderten sie frühzeitig Waffenlieferungen zur Unterstützung der Ukraine.

Grünen-Wirtschaftsminister Robert Habeck sah sich außerdem zur Sicherung der Energieversorgung gezwungen, trotz des geplanten Kohleausstiegs alte Kohlekraftwerke wieder ans Netz zu holen. LNG-Terminals transportieren nun Flüssigerdgas nach Deutschland und auch die Laufzeiten der letzten drei Atomkraftwerke wurden verlängert - was zuvor in der Partei abgelehnt worden war.

Knapp 750 Mitglieder mehr

Den Angaben zufolge traten im vergangenen Jahr 9264 Menschen in die Partei ein. Gleichzeitig verzeichneten die Grünen 8517 Abgänge durch Austritte oder den Tod von Mitgliedern. Überdurchschnittlich sei das Wachstum insbesondere bei jüngeren Menschen und bei Frauen gewesen, hieß es. Das Durchschnittsalter der Neumitglieder lag laut Parteistatistik diesmal bei 37,9 Jahren und damit noch einmal niedriger als im Vorjahr (40,5 Jahre). Der Frauenanteil stieg minimal an und liegt nun bei 42,4 Prozent.

"Pragmatismus im Hier und Jetzt"

"In einem Jahr, in dem Demokratie und Freiheit auf europäischem Boden angegriffen wurden, entscheiden sich viele Menschen weiterhin aktiv und bewusst, unser demokratisches Zusammenleben mitzugestalten und sich für grüne Politik zu engagieren", sagte Büning.

Die Parteiführung sehe sich dadurch auf dem Weg bestärkt, den die Partei im vergangenen Jahr gegangen sei, so Büning weiter. "Pragmatismus im Hier und Jetzt - und gleichzeitig die langfristigen Ziele fest im Blick."