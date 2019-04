Seit drei Jahren sammelt die Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs Berichte von Betroffenen. tagesschau.de erklärt, zu welchen Schlüssen sie kommt - und warum die jetzige Zwischenbilanz erst der Anfang ist.

Von Sandra Stalinski, tagesschau.de

Die Komission wurde Anfang 2016 vom Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, für zunächst drei Jahre berufen. Nach zahlreichen aufgedeckten Missbrauchsskandalen in Kirchen, Schulen und anderen Einrichtungen sollte sie als erstes Gremium weltweit auch Missbrauch im familiären Umfeld in den Blick nehmen.

Mehr als die Hälfte der Betroffenen hat sexuelle Gewalt in der Familie erlitten (56 Prozent). Zwölf Prozent kannten den Täter aus ihrem sozialen Umfeld, 17 Prozent erlitten die Übergriffe in einer Institution wie Schule oder Kirche. Weit mehr als die Hälfte (63 Prozent) waren jünger als zehn Jahre, als der Missbrauch begann. Von 524 Betroffenen, die den Missbrauch in der Familie erlebt haben, nannten 225 den Vater als Täter, gefolgt vom Stiefvater oder Partner der Mutter (79). Die nächsthäufigen Täter waren Onkel, Brüder und Großväter.

In einem Zwischenbericht zog die Kommission nun Bilanz über die ersten drei Jahre ihrer Arbeit. Bisher haben sich knapp 1700 Menschen an sie gewendet. Knapp 900 Betroffene konnten in vertraulichem Rahmen angehört werden, außerdem wurden fast 300 schriftliche Zeugnisse ausgewertet.

Als nächstes will sich die Aufarbeitskommission verstärkt dem Missbrauch im Sport, an Menschen mit Behinderungen und im Rahmen der sogenannten Pädosexuellenbewegung zuwenden. Zudem sollen im Herbst Eckpunkte zur Aufarbeitung in Institutionen vorgelegt werden.

Hjördis E. Wirth vom Betroffenenrat verlangte, dass Aufarbeitung so lange geleistet werden müsse, wie es Missbrauch gebe. Die Kommission erhebt ebenfalls Forderungen: So sollten zum Beispiel Fachberatungsstellen dauerhaft und flächendeckend finanziert werden. Auch Therapien und Hilfen zur Wiedereingliederung in die Arbeitswelt mahnen die Experten an, ebenso wie Schutzkonzepte für alle Einrichtungen, denen Kinder und Jugendliche anvertraut werden. Und Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz sollten leichter zugänglich sein.