Corona-Politik im Bundestag Merkels Hoffnung

Es geht um Solidarität und Strategie, um Klein-Klein und große Hoffnungen: Erneut in diesem Herbst erläutert Kanzlerin Merkel im Bundestag neue Corona-Maßnahmen. Nicht alle sind überzeugt.

Eine Analyse von Wenke Börnsen, tagesschau.de

Was soll sie groß Neues sagen? Dass Lockerungen noch nicht verantwortbar sind, dass Kontakte weiterhin beschränkt werden müssen, dass es zu Weihnachten auch auf die Eigenverantwortung jedes Einzelnen ankommt, dass die Beschränkungen vermutlich auch im Januar noch gelten müssen, dass aber Impfstoffe Hoffnung geben - so weit, so klar.

Angela Merkel wirkt auch an diesem Morgen danach noch etwas ausgelaugt, zumindest zu Beginn ihrer Rede. Siebeneinhalb Stunden mühselige Verhandlungen mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten liegen hinter ihr, die Pressekonferenz am späteren Abend schloss sie mit: "Bis morgen früh im Bundestag."

Merkel wollte mehr

Es ist eine Regierungserklärung im wahrsten Sinne des Wortes: Merkel erklärt die Beschlüsse der Bund-Länder-Runde, einer "Kungelrunde im virtuellen Hinterzimmer", wie AfD-Fraktionschefin Alice Weidel später kritisieren wird. Die Kanzlerin verteidigt die beschlossenen Kontaktbeschränkungen, die vorgesehenen zeitweisen Lockerungen über die Festtage, die zusätzlichen Auflagen für den Einzelhandel.

Nun ist es kein Geheimnis, dass Merkel in den Verhandlungen mit den Ländern mehr wollte. Schon Mitte November hatte sie schärfere Auflagen durchsetzen wollen - und sie ist auch jetzt nicht überzeugt, dass die gestrigen Maßnahmen ausreichen, um die Infektionszahlen signifikant zu senken. Sie ist nicht die Einzige heute im Bundestag, die zweifelt, wie sich in der späteren Debatte zeigen wird.

Nur einmal lässt Merkel in ihrer gut 20-minütigen Rede ihre Unzufriedenheit durchblicken: beim Thema Schulen. Sie wisse zwar, dass die Bundesländer für die Schulpolitik zuständig seien. "Aber wir haben auch eine Verantwortung für das Gesamtinfektionsgeschehen", betont sie für den Bund. Merkel und Kanzleramtschef Helge Braun hatten in den Beratungen mit den Ministerpräsidenten immer wieder deutlich gemacht, dass sie die Auflagen in den Schulen für nicht ausreichend halten. Die Länder hatten sich aber gegen verbindliche Auflagen gewehrt.

"Das zermürbt uns doch alle"

Im Bereich der Schulen gebe es "noch Potenzial", merkt später auch Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus an. Seine Kritik ist grundsätzlicher. Er habe sich konsequentere Maßnahmen gewünscht, etwa eine einheitlichere Strategie für Hotspots mit hohen Infektionszahlen. "Dieses scheibchenweise 'Immer-einen-draufsetzen', das zermürbt uns doch alle", sagt er. Und noch ein Seitenhieb: "Führen in der Krise heißt eben auch, den Menschen was zuzumuten."

Viel zu wenig sei das alles, findet auch Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter. Er sei "mal eher vorsichtig, ob die Maßnahmen ausreichen". Dass die Beschlüsse nur bis Anfang Januar reichten, sei ein Fahren auf Sicht. Es sei "viel zu wenig Planbarkeit und Vorausschau". Er vermisse eine längerfristige Strategie.

Das sei "keine langfristig durchhaltbare Strategie": FDP-Chef Christian Lindner kritisiert die Corona-Politik von Bund und Ländern.

Gesucht: Eine Strategie

Das Wort Strategie fällt noch öfter in dieser Debatte. Vermutlich, weil es bei vielen Abgeordneten Phantomschmerz auslöst. Ihrer Ansicht nach fehlt eine überzeugende Strategie von Bund und Ländern im Kampf gegen diese Pandemie, die Merkel erneut als "größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg" bezeichnet. Eine Strategie für Schulen, Hotspots, für die Wirtschaft, für Risikogruppen, für die ersehnten Impfungen.

Die ständige Verlängerung und Erweiterung der Einschränkungen sei "keine langfristig durchhaltbare Strategie", bemerkt FDP-Chef Christian Lindner. Erneut fordert er, den Fokus auf Risikogruppen zu legen. Er spricht von einem "Schutzschirm" für diese Menschen. Dies sei zwar aufwändig und teuer, weil es sich um eine große Bevölkerungsgruppe handele. Es sei aber gerechtfertigt und würde in bestimmten Bereichen wieder mehr gesellschaftliches Leben ermöglichen.

27 Millionen Menschen isolieren?

Merkel sieht das anders. Es sei "ethisch nicht vertretbar", 27 Millionen Menschen zu isolieren. Niemand solle so tun, als könne man eine solche Zahl an Menschen schützen, indem man sie aus dem öffentlichen Bereich fernhalte: "Das wird nicht gehen und ich halte das auch nicht für ethisch vertretbar." Bund und Länder vereinbarten jedoch, dass Risikogruppen günstig FFP2-Masken sowie Schnelltests zur Verfügung gestellt bekommen sollten.

Linksfraktionschef Dietmar Barsch erinnert Merkel an ihre eigene Aussage, wonach es ein mittelfristiges Konzept brauche gegen die Corona-Krise. Bis heute liege es aber nicht vor. "Jedes Theater hat sich besser auf den Corona-Winter vorbereitet als die Bundesregierung", kritisiert er. Ob in Schulen, in Zügen, Pflegeheimen oder Krankenhäusern - die Bundesregierung habe in den acht zurückliegenden Monaten deutlich zu wenig getan.

Merkels Regierungserklärung und die Reaktion der Fraktionen

tagesschau 12:00 Uhr, 26.11.2020, Hanni Hüsch, ARD Berlin





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-788263~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Prinzip Hoffnung

Wenn schon keine überzeugende langfristige Strategie, dann doch wenigstens das Prinzip Hoffnung. Auch Merkel beschwört es in ihrer Rede: Impfstoffe würden das Problem zwar nicht sofort lösen, seien aber ein "Licht am Ende des Tunnels". Sie hält es gar für möglich, dass es sie schon vor Weihnachten geben könnte. Wenn dem so sei, würden sie denjenigen angeboten, die im medizinischen und pflegerischen Bereich arbeiteten.

Und noch etwas macht ihr Hoffnung: Dass die große Mehrheit der Menschen sich an die vereinbarten Beschränkungen halte. Es ist auch der Moment - ziemlich am Schluss ihrer Rede - in dem Merkel den Regierungserklärungsmodus verlässt. "Wir sind nicht machtlos", sagt sie. Ja, die nächsten Monate würden schwer. Aber wenn "wir mehr denn je miteinander und füreinander einstehen, werden wir aus der Krise kommen". Solidarität also - auch ein Wort, das öfter fällt in der Debatte.