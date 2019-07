Auf einer Pressekonferenz vor der Sommerpause hat Kanzlerin Merkel ihre Haltung zu verschiedenen Punkten klar gemacht. So will sie künftig nicht mehr über jedes einzelne Flüchtlingsschiff im Mittelmeer verhandeln. Auch ihre Gesundheit war Thema.

Nahezu jeder Fall, bei dem Flüchtlinge über das Mittelmeer nach Europa kommen wollen, führt aktuell zu Diskussionen innerhalb der EU. Wo dürfen die Flüchtlinge an Land gehen? Wer nimmt sie auf? Wo findet das Asylverfahren statt? Kanzlerin Angela Merkel will diese umständlichen Einzelfalllösungen für jedes einzelne Schiff nicht mehr führen müssen. "Die Seenotrettung ist für uns nicht nur Verpflichtung, sondern sie ist ein Gebot der Humanität", sagte Merkel auf ihrer letzten Pressekonferenz vor der Sommerpause.

Flüchtlinge an Bord der "Sea Watch 3": Der Fall der Rettungsschiffs hatte zuletzt europaweit für Aufsehen gesorgt.

Änderung der Dublin-Regeln

Zugleich unterstützt Merkel den Anlauf der künftigen EU-Kommissionspräsidentin, die Konstruktionsfehler bei den Dublin-Regeln für Asylverfahren in der EU zu beheben. Ursula von der Leyen hatte erkennen lassen, dass sie das bisherige System zugunsten der Mittelmeerstaaten reformieren möchte. "Ich habe nie wirklich verstanden, warum Dublin mit der einfachen Gleichung begann: Wo ein Migrant zuerst europäischen Boden betritt, muss er oder sie bleiben", sagte von der Leyen der "Bild".

In Helsinki hatten die EU-Innenminister am Donnerstag keinen Durchbruch in der Frage erzielt. Weitere Gespräche sollen bereits am Montag in Paris stattfinden. In der ersten Septemberwoche solle auf Malta mit allen EU-Staaten, die Solidarität zeigen wollten, über einen Ad-Hoc-Mechanismus beraten werden, wie gerettete Migranten und Flüchtlinge verteilt werden könnten.

CO2-Preis für Merkel der beste Weg

Auch der Klimaschutz war Thema auf der Pressekonferenz. Dabei machte Merkel klar, die vereinbarten deutschen Klimaziele für 2030 erreichen zu wollen. Gerade weil Deutschland seine Ziele für 2020 voraussichtlich verfehlen werde, sei es "umso wichtiger für die Bundesregierung, dass wir die Verpflichtungen 2030 einhalten", sagte die Kanzlerin. Um dieses Ziel zu erreichen, sei die Einführung eines CO2-Preises "der effizienteste Weg". Im Gegenzug müsse aber die soziale Ausgewogenheit beachtet werden.

Das Klimakabinett werde am 20. September über ein Maßnahmenpaket entscheiden, sagte Merkel. Es gehe darum, wie die Klimaziele volkswirtschaftlich am effizientesten erreichbar seien und wie die Gesellschaft mitgenommen werden könnte.

"Ein hohes Interesse an meiner Gesundheit"

Auf ihre Gesundheit wurde Merkel gleich mehrfach angesprochen - wofür die Kanzlerin Verständnis zeigte. Zugleich betonte sie noch einmal, sie könne ihr Amt als Regierungschefin trotz der Zitterattacken ausüben. Es gehe ihr gut: "Als Mensch habe ich auch persönlich ein hohes Interesse an meiner Gesundheit." 2021 werde sie aus der Politik aussteigen. "Aber dann hoffe ich, dass es noch ein weiteres Leben gibt. Und das würde ich dann auch gerne gesund weiterführen."

In den vergangenen Wochen hatte Merkel bei mehreren öffentlichen Auftritten heftig gezittert - und deshalb zuletzt Termine im Sitzen absolviert.