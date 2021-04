Umstrittene Masken-Entscheidung Mit Verschwörungstheoretikern im gleichen Topf?

Erneut hat eine Richterin versucht, die Maskenpflicht für Schulkinder mit Hilfe eines Paragraphen zu kippen, der Kinder eigentlich vor Gewalt in der eigenen Familie schützen soll. Experten befürchten, dass das Familienrecht missbraucht wird.

Von Christoph Kehlbach und Holger Schmidt, SWR

Es sind zwei einzelne Gerichtsentscheidungen, die aktuell in sogenannten "Querdenker"-Kreisen gefeiert werden, weil sie vermeintlich die Maskenpflicht an Schulen "kippen". Beide Entscheidungen wurden in Juristenkreisen ganz überwiegend mit fassungslosem Kopfschütteln quittiert. “Offenkundig rechtswidrig” seien sie, so die einhellige Meinung der Fachwelt.

Aber: Auch wenn beide Entscheidungen wohl keinen Bestand haben werden - für einen unmittelbaren Anstieg ähnlicher Verfahren sorgen sie trotzdem. Etwa im bayerischen Weilheim. Auch wenn der April noch nicht zu Ende ist: Für Familienrichter am Amtsgericht Weilheim westlich von München ist es ein ereignisreicher Monat. Mehr als zwanzig Eilanträge in Familiensachen sind bislang eingegangen. Auch im März waren es mit 24 solcher Anträge weit mehr als in den Vormonaten.

Eilanträge sind für Anderes da

Solche Eilanträge sind im Familienrecht ein wichtiges Instrument und können ein scharfes Schwert sein. Oft geht es dann darum, Kinder aus akuten, gefährlichen Situationen zu retten, etwa weil Gewalt oder Missbrauch droht - durch die Eltern oder andere. Hebel für die Richter ist § 1666 des Bürgerlichen Gesetzbuchs: "Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen gefährdet und sind die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage, die Gefahr abzuwenden, so hat das Familiengericht die Maßnahmen zu treffen, die zur Abwendung der Gefahr erforderlich sind." Absatz 4 dieser Vorschrift sieht vor, dass "(…) das Gericht auch Maßnahmen mit Wirkung gegen einen Dritten treffen" kann.

Genau diese Vorschrift, die ein Verfahren von Amts wegen eröffnen kann, wird offenbar gerade bundesweit für den Versuch genutzt, die Maskenpflicht für Kinder in Frage zu stellen. Im Internet kursieren Musterformulare. Mit diesen regen Maskengegner dann beim Familiengericht an, ein Verfahren wegen Gefährdung des Kindeswohls einzuleiten. Die Beschlüsse von Weilheim und Weimar zeigen: Teilweise hat so ein Vorgehen auch scheinbar Erfolg. Allerdings birgt ein solcher Antrag auch Risiken.

Was ist in Weilheim und Weimar passiert?

Was ist nun in Weimar und Weilheim geschehen? Die beiden Gerichtsentscheidungen haben einfach die Schulen der jeweiligen Kinder als "Dritte" im Sinne des Gesetzes gesehen. Die Schulen sollen es laut den Beschlüssen also unterlassen, die vorgeschriebene Maskenpflicht durchzusetzen. Doch das ist juristisch schon deshalb fragwürdig, weil der Rechtsstaat für solche Rechtsfragen eigentlich ganz andere Wege vorsieht: Ob das Handeln der Verwaltung Recht und Gesetz entspricht, ist von den Verwaltungsgerichten zu prüfen. Sie sind unter anderem dazu da, den Bürger vor einem übergriffigen Staat zu schützen, sind also auch zuständig für Fragen zur Rechtmäßigkeit von Corona-Maßnahmen.

In vielen Fällen haben Verwaltungsgerichte auch schon Corona-Vorschriften gekippt, wenn sie zu weit gingen. Nicht allerdings die Maskenpflicht an Schulen. Das wollten nun scheinbar die Familienrichter von Weimar und Weilheim selbst in die Hand nehmen.

Experten schlagen Alarm

"Hier wurde offenbar versucht, über diese familienrechtliche Vorschrift das öffentliche Recht zu vereinnahmen", kommentiert Werner Schwamb den Vorgang. Er ist ehemaliger Vorsitzender Richter eines Familiensenats am Oberlandesgericht Darmstadt und hat rund 30 Jahre lang familienrechtliche Entscheidungen gefällt. "Die Vorschrift des § 1666 BGB bezieht sich aber nur aufs Private", sagt er.

Beispielsweise diene sie dazu, Kinder vor Missbrauch oder Gewalt zu schützen. Etwa wenn die Eltern selbst, oder ein neuer Partner eines Elternteils als "Dritter", eine unmittelbare Gefahr für das Kindeswohl darstelle. Zudem meint die Vorschrift Eltern, die dem Schutz ihrer Kinder aus persönlichen Gründen nicht nachkommen wollen - und nicht Eltern, die anderer Meinung sind als geltende Vorschriften und aktuelle Gerichtsurteile. Anders gesagt: Der Paragraph ist schlicht nicht anwendbar auf Corona-Maßnahmen.

Der Einzelfall hat funktioniert

Doch in Weilheim hat es zumindest in einem Fall funktioniert. Oder müsste man besser sagen: bei einer Richterin? Anträge und Klagen werden - nicht nur beim Familiengericht - nach einem Geschäftsverteilungsplan auf die zuständigen Richter verteilt. In Familiensachen und entsprechenden Eilverfahren ist die frühere Staatsanwältin Clara X. (Name geändert) eine dieser Richterinnen. Sie hat die bundesweit umstrittene Entscheidung getroffen. Viele andere vergleichbare Fälle, die das Amtsgericht in den vergangenen Wochen ebenfalls erreicht haben, sind aus Sicht der Einreicher erfolglos geblieben - allerdings auch bei anderen Richtern gelandet.

Clara X. will nichts dazu sagen, was sie zu einer Rechtsauffassung gebracht hat, die viele andere Familienrichter und Fachjuristen für abwegig oder sogar missbräuchlich halten. Aufgefallen ist die 47-jährige Amtsrichterin im Kollegenkreis allerdings schon zuvor - als vergleichsweise eifrige Leserbriefschreiberin in bayerischen Regionalzeitungen. Sehr unüblich sei das, finden andere Richter. Aber natürlich ist es nicht verboten.

Leserbriefe und Demonstrationsverbot

In mehreren Leserbriefen geht es um "Corona". Um die Gedanken einer Mutter zum Schulunterricht, aber auch darum, dass es keine objektive Berichterstattung zu "unterschiedlichen" Wissenschaftsmeinungen gebe. Gerne würde sie demonstrieren, heißt es in einem Leserbrief, unter dem ihr Namen steht. Doch durch das Demonstrationsverbot setzte der Staat ein Zeichen, dass Ansichten besser für sich zu behalten seien, um nicht mit Verschwörungstheoretikern und sonstigen Irren in einem Topf zu landen, schreibt sie sinngemäß.

Über all das möchte die Richterin nicht öffentlich sprechen. Sie verweist auf die Pressestelle des Gerichts und die Webseite einer Vereinigung kritischer Richter und Staatsanwälte. Ein Sprecher dieser Vereinigung, selbst Richter in NRW, schreibt dort über eine vergleichbare Entscheidung aus Weimar, sie sei "vor allem auch in ihrer Methodik Maßstab und Vorbild für Richterinnen und Richter in ganz Deutschland."

Die öffentliche Diskussion sät Zweifel

Juristische Fachleute sehen das aber gänzlich anders. Doch im konkreten Fall muss formal zunächst der eigentliche Fall entschieden werden. Das wird einige Zeit dauern. Und auch wenn kaum ein Experte Zweifel hat, dass die Eilentscheidung aus Weilheim keinen Bestand haben wird: Die öffentliche Diskussion sät Zweifel. An der Maskenpflicht, aber auch am Rechtsstaat. Denn kann es wirklich sein, das Richter so krass falsch entscheiden? Es sieht so aus.

Entscheiden wird den konkreten Fall aus Weilheim übrigens am Ende wohl das Oberlandesgericht München. Auch in der Landeshauptstadt ist am Amtsgericht eine kleine Lawine entsprechender Schriftsätze eingegangen. Doch dort hatte keiner den gewünschten Erfolg. Genauso ist die Lage bei vielen anderen Amtsgerichten, etwa in Hannover. Doch außer in Weilheim und in Weimar hatten diese Anträge nirgendwo Erfolg. Und auch in Weimar scheint der Fall nun geradegerückt.

Die Schulen dort sind dem Beschluss des Amtsgerichts nicht nachgekommen. Die Kläger haben daraufhin versucht, beim - für solche Fragen eigentlich zuständigen - Verwaltungsgericht die Maskenpflicht zu stoppen. Dieses jedoch lehnte den Eilantrag ab. "Durchgreifende gesundheitliche Bedenken für die Kinder durch das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung sieht das Gericht unter Verweis auf die wissenschaftlich fundierten Quellen nicht", heißt es dort. Der anderslautende Beschluss des Amtsgerichts sei "offensichtlich rechtswidrig".

Konsequenzen für Antragssteller möglich

Juristisch könnte das Vorgehen der Maskengegner sogar zum Bumerang werden. Wie die "Leipziger Zeitung" berichtet, soll ein Familienrichter in Leipzig in einem gleichgelagerten Fall von seiner Kompetenz ganz anders Gebrauch gemacht haben, als es die Mutter eines Kindes erwartet hat. Ihren Antrag wegen Kindeswohlgefährdung (durch die Maskenpflicht) nahm der Richter demnach zum Anlass, eine Kindeswohlgefährdung durch die Mutter selbst prüfen zu lassen. Das Jugendamt soll danach nun eine Einschätzung zur Erziehungseignung der Mutter vorlegen.

Außerdem kann es teuer werden. Im Falle eines abschlägigen Beschlusses liegt es in der Entscheidung der Richter, ob Kosten entstehen. Auch eine Art Missbrauchsgebühr wäre denkbar, sagt eine Familienrichterin. Die läge zwar im unteren dreistelligen Bereich - könnte aber ein Mittel sein, weitere massenhafte Anregungen zu unterbinden.